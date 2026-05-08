심덕섭, 고창읍 대통합 중흥 프로젝트 발표…"자족형 핵심도시 육성"

AI 핵심 요약beta
- 심덕섭 민주당 고창군수 후보가 8일 고창읍을 관광과 산업이 결합된 자족형 도시로 육성하는 '고창읍 대통합 중흥프로젝트'를 발표했다.
- 1777억 원 규모의 터미널 혁신지구 도시재생사업을 추진해 군 재정 부담을 최소화하면서 지역경제 선순환 구조를 구축하겠다고 밝혔다.
- 청년 생활지원금 지급, 아파트 공급, 주차장 확충, 노인 일자리 5000개 창출 등 생활밀착형 공약도 함께 제시했다.
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청년지원·주거확충·생활SOC 연계 정주여건 강화
[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 심덕섭 민주당 고창군수 후보는 고창읍을 관광과 산업이 결합된 자족형 핵심도시로 육성하겠다며 '고창읍 대통합 중흥 프로젝트'를 8일 발표했다.
심 후보는 "지난 임기 동안 1조5000억원 규모의 국가예산과 민간 투자를 유치해 고창의 성장 가능성을 입증했다"며 "지역 갈등을 넘어 군민이 함께하는 대통합의 정치를 실현하겠다"고 강조했다.
이번 공약의 핵심은 군비 부담을 최소화하면서 지역경제 선순환 구조를 구축하는 데 초점이 맞춰졌다.
심 후보는 1777억 원 규모의 터미널 혁신지구 도시재생사업과 관련해 "한국토지주택공사(LH) 투자와 국비 확보를 통해 군 재정 부담을 줄이면서 지역 랜드마크를 조성하는 사업"이라고 설명했다.
터미널 도시재생사업은 생산유발효과 2911억 원, 부가가치유발효과 1228억 원, 고용유발효과 1316명 등을 기대하고 있다. 대규모 외부 자본 유입을 통해 지역 기업과 골목상권 활성화에도 도움이 될 것으로 전망했다.
심 후보는 청년층 지원 정책으로 관내 대학 졸업생에게 연 300만 원의 생활지원금을 지급하고, 덕산지구에 1211세대 규모의 아파트 공급도 추진하겠다고 밝혔다.
이와 함께 월곡·중심거점·남문 공영주차장 확충과 성산2길 111억 원 규모 지중화 사업 추진, 교육발전특구 조성 사업비 383억 원 투자, 노인 일자리 5000개 창출, 월암저류지 파크골프장 조성 등 생활밀착형 공약도 함께 제시했다.
심덕섭 후보는 "고창의 대전환은 이미 시작됐다"며 "성과와 비전으로 군민 자존감을 높이고 고창의 미래 성장 기반을 완성하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com