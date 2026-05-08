롯데컬처웍스, E-순환거버넌스와 '자원순환' 맞손…ESG 경영 가속

AI 핵심 요약beta
- 롯데컬처웍스가 8일 E-순환거버넌스와 전자폐기물 자원순환 업무협약을 체결했다.
- 극장 노후 키오스크를 수거해 철·알루미늄·플라스틱 등 자원으로 재탄생시킨다.
- 자원순환 확대와 온실가스 감축으로 ESG 경영을 가속화한다.
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[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 롯데컬처웍스가 영화관 운영 과정에서 발생하는 전자폐기물을 자원으로 재탄생시키며 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 가속화에 나선다.
8일 롯데컬처웍스에 따르면 회사는 최근 기후에너지환경부 인가 공익법인인 E-순환거버넌스와 '전기·전자제품 자원순환 및 ESG 경영 실천을 위한 업무협약'을 체결했다. 이번 협약은 극장에서 발생하는 노후 장비를 체계적으로 회수해 친환경 공정을 거쳐 재자원화하는 것이 핵심이다.
양측은 협약의 첫 단계로 전국 롯데시네마에서 사용되던 노후 티켓판매기(키오스크)의 자원화 작업을 진행한다. 수거된 장비는 냉매 회수와 파쇄, 기계적 선별 등 적법한 재활용 공정을 통해 철, 알루미늄, 플라스틱 등 유용한 자원으로 재탄생하게 된다.
이를 통해 폐기 과정에서의 환경 오염을 방지하고 온실가스 감축에 실질적으로 기여할 전망이다.
롯데컬처웍스는 자원순환 범위를 전산 및 음향 장비까지 확대할 방침이다. 향후 PC, 모니터 등 보안이 요구되는 전산 장비를 폐기할 경우 E-순환거버넌스의 철저한 보안 공정을 거쳐 정보 유출 방지와 환경 보호를 동시에 달성한다는 계획이다.
이수민 롯데컬처웍스 시네마사업부문장은 "단순 폐기가 아닌 자원의 선순환을 통해 실질적인 탄소 중립을 실천하고자 한다"며 "앞으로도 문화 콘텐츠 기업으로서 지속 가능한 미래를 만드는 데 앞장서겠다"고 밝혔다.
taeyi427@newspim.com