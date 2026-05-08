최수진 "개헌안 재표결...누더기 개헌 보다 국민적 합의가 우선"

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘은 우원식 의장의 개헌안 표결 재추진에 대해 국민적 합의를 우선해야 한다고 촉구했다.
- 최수진 원내수석대변인은 선거 일정에 맞춘 '누더기 개헌'을 경계하며 여야 협력을 강조했다.
- 국민의힘은 8일 본회의 상정 법안 전체에 필리버스터를 진행하겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘은 우원식 국회의장이 8일 개헌안 표결 재추진 의사를 밝힌 데 대해 "'누더기 개헌'보다 '국민적 합의'가 우선"이라며 신중한 접근을 촉구했다.
최수진 원내수석대변인은 이날 오전 논평을 내고 "헌법은 선거 일정에 맞춰 서둘러 처리할 사안이 아니다"며 "대한민국의 가치와 권력 구조를 담는 국가의 기본 약속인 만큼, 충분한 숙의와 국민적 공감이 우선돼야 한다"고 강조했다.
최 대변인은 "국민의힘은 개헌 자체를 반대하는 것이 아니다"며 "선거 일정에 맞춰 일부 내용만 급하게 처리하는 '누더기 개헌'을 경계하는 것"이라고 했다.
이어 "헌법 개정에 재적의원 3분의 2라는 높은 기준을 둔 이유는 개헌만큼은 압도적인 국민적 합의가 있어야 한다는 뜻"이라며 "합의 없는 속도전은 오히려 개헌의 정당성과 국민적 신뢰를 약화시킬 뿐"이라고 지적했다.
또한 우 의장을 향해서는 "본회의 표결을 반복적으로 밀어붙이기보다, 여야를 조정하고 중재하는 국회 본연의 역할에 더욱 충실할 필요가 있다"며 "이제라도 여야가 함께 개헌특위를 구성해 헌법 전문부터 권력 구조 개편까지 차분하게 논의를 이어가야 한다"고 말했다.
최 대변인은 더불어민주당에도 "정치적 압박보다 여야가 머리를 맞대는 책임 있는 대화에 나서야 할 때"라고 촉구했다.
그는 "헌법 전문에 민주화 정신을 담는 것만큼 중요한 것은, 이를 추진하는 과정의 정당성"이라며 "개헌을 선거 일정에 맞춘 다수여당의 선거용 쇼가 돼서는 안 된다"고 비판했다.
이어 "이렇게 무리하게 밀어붙인다면, 국민은 그 진정성을 의심할 수밖에 없다"며 "국민의힘은 국민이 진정으로 원하는 '올바른 개헌'을 위해 책임 있는 자세로 임하겠다"고 덧붙였다.
앞서 국회는 전날 오후 본회의에서 개헌안을 상정했지만, 국민의힘이 표결에 불참하면서 의결 정족수 미달로 투표가 불성립됐다.
개헌안은 국민의힘을 제외한 원내 6개 정당이 지난단 3일 발의한 것으로, 계엄 요건 강화와 부마 민주항쟁, 5·18 정신의 헌법 전문 수록 등의 내용이 담겼다.
국민의힘은 우 의장과 민주당이 8일 헌법 개정안 처리를 위한 국회 본회의를 다시 예고하자, 이날 상정된 모든 법안에 대해 필리버스터(무제한 토론)를 진행하겠다고 밝혔다.
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