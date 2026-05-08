"갈아 만든 한 잔이 대세"…뚜레쥬르, 여름 음료 신제품 공개

AI 핵심 요약beta
- 뚜레쥬르가 8일 빙수와 과일 스무디 신제품 3종을 출시했다.
- 말차 오트 빙수에 제주 말차와 오트 그래놀라를 더해 고소한 맛을 살렸다.
- 수박·자두 스무디로 청량감을 강조하며 기존 빙수도 판매한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
청량감·상큼함 강조…여름 시즌 공략 강화
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = CJ푸드빌이 운영하는 뚜레쥬르가 여름 시즌을 겨냥해 빙수와 과일 스무디 신제품 3종을 출시한다. 이번 신제품은 '갈아 만든 한 잔, 여름엔 얼려야 제맛'을 콘셉트로 청량감과 상큼함을 강조한 것이 특징이다.
8일 CJ푸드빌에 따르면 대표 제품인 '말차 오트 빙수'는 우유 얼음 위에 제주 말차 베이스와 오트 그래놀라를 더해 쌉싸름하면서도 고소한 풍미를 살렸다. 말차 특유의 진한 맛과 바삭한 식감을 함께 즐길 수 있도록 구성해 말차 마니아층 공략에 나섰다.
함께 선보이는 '수박 스무디'는 달콤하고 시원한 수박의 청량감을 강조했으며, '자두 스무디'는 자두 특유의 상큼하고 깔끔한 맛을 살려 여름철 음료 수요를 겨냥했다.
뚜레쥬르는 기존 인기 빙수 제품도 함께 운영 중이다. '통단팥 인절미 빙수', '밀크 팥절미 컵빙', '애플망고 빙수' 등은 지난 4월부터 판매되고 있다. CJ푸드빌 관계자는 "뚜레쥬르만의 여름 신제품으로 시원한 갈증 해소와 상큼한 즐거움을 제공할 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com