울산시, 가정의달 소비진작 행사…소상공인 매출 증대 기대

AI 핵심 요약beta
- 울산시가 8일 11일부터 31일까지 가정의달 소비진작 행사를 개최한다.
- 울산페달 1만8000원 이상·울산몰 1만5000원 이상 결제 시 5000원 할인쿠폰을 최대 2회 준다.
- 울산페이 결제 18% 적립과 지인 추천 가맹점 확대 행사도 병행한다.
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소상공인 초기 매출 확보 기대
[울산=뉴스핌] 남경문 기자 = 울산시는 오는 11일부터 31일까지 가정의달 5월 지역 소비 활성화와 소상공인 매출 증대를 위해 울산페달·울산몰 소비진작 행사를 개최한다고 8일 밝혔다.
이번 행사는 울산페달과 울산몰 이용자에게 할인과 적립 혜택을 동시에 제공해 체감 효과를 높이고 지역 소비를 유도한다.
울산페달 1만8000원 이상, 울산몰 1만5000원 이상 결제 시 5000원 할인쿠폰을 최대 2회 지급한다. 1회 주문당 2회차 쿠폰 추가 제공으로 재이용을 유도한다.
울산페이 결제 시 최대 18% 적립금을 더해 할인과 캐시백을 동시에 누릴 수 있다.
가맹점 확대를 위한 지인 추천 행사도 11일부터 예산 소진 시까지 병행한다. 기존 가맹점 추천으로 신규 가맹점이 입점하면 양측에 주문당 5000원 할인쿠폰을 2주간 지원한다. 쿠폰은 1만5000원 이상 결제 시 사용 가능하다.
시는 신규 가맹점 초기 매출 확보와 정착에 도움이 될 것으로 기대한다.
시 관계자는 "가정의달 맞아 시민과 소상공인이 혜택을 함께 누리도록 할인과 적립을 결합했다"며 "울산페달·울산몰 중심으로 소비촉진 정책을 지속해 지역경제 선순환을 강화하겠다"고 말했다.
입점 희망 사업주는 울산페이 앱 '가맹점 신청'으로 신청할 수 있다.
news2349@newspim.com