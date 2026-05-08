여자탁구, 中에 졌지만...김나영, 세계 1위 쑨잉사와 접전 '희망의 스매싱'

AI 핵심 요약beta
- 한국 여자 탁구 대표팀이 7일 런던 세계선수권 단체전 8강에서 중국에 0-3으로 완패했다.
- 에이스 신유빈은 세계 2위 왕만위에게 완패했으나 차세대 에이스 김나영은 세계 1위 쑨잉사와 접전을 펼쳤다.
- 김나영은 2-3으로 역전패했지만 세계 최강자와 대등한 경기력을 보여 차세대 희망을 확인했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 여자 탁구 대표팀이 '만리장성'의 높은 벽을 실감하며 세계선수권 여정을 8강에서 멈췄다. 한국은 7일(한국 시간) 영국 런던 OVO 아레나 웸블리에서 열린 2026 국제탁구연맹(ITTF) 세계탁구선수권대회 단체전 8강에서 중국에 매치 점수 0-3으로 완패했다. 8년 만의 메달 획득 도전은 수포로 돌아갔지만 차세대 에이스 김나영의 활약은은 값진 수확이었다.
출발은 불안했다. 1매치 선봉으로 나선 에이스 신유빈은 세계 2위 왕만위에게 0-3(1-11 4-11 4-11)으로 허무하게 무너졌다. 상대의 날카로운 톱스핀에 리시브가 흔들리며 제대로 된 반격조차 해보지 못한 채 기선을 제압당했다.
2매치에 나선 김나영은 세계 1위 쑨잉사를 맞아 1게임을 내준 뒤 2, 3게임을 내리 따내는 저력을 발휘했다. 코너를 찌르는 매서운 포핸드 공격으로 세계 최강자를 벼랑 끝까지 몰아붙였다. 비록 4게임을 내주고 5게임 접전 끝에 2-3(7-11 11-7 11-7 4-11 9-11)으로 역전패했으나 세계 1위와 대등하게 맞선 경기력은 중국 벤치를 긴장시키깅[ㅔ 충분했다.
김나영은 경기 후 "중국 선수와 마지막까지 팽팽하게 맞붙은 건 처음이라 이기고 싶은 마음이 컸다"며 "오늘의 경험이 자신감을 가지는 계기가 됐다. 다음에 붙으면 반드시 이기겠다"고 당찬 포부를 밝혔다.
3매치에 나선 막내 박가현이 세계 8위 왕이디에게 1-3으로 패하며 한국의 탈락이 확정됐다. 석은미 여자 대표팀 감독은 "숙제가 많은 대회였지만 김나영의 투혼을 통해 우리가 나아갈 공격적인 방향성을 확인했다"고 평가했다. 세계선수권 일정을 마친 대표팀은 오는 9월 개막하는 2026 아이치·나고야 아시안게임을 향해 다시 신발 끈을 조여 맨다.
남자 대표팀은 8일 오후 8시 30분 중국을 상대로 준결승 진출에 도전한다.
psoq1337@newspim.com