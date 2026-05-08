영화표 할인쿠폰 225만장 13일부터…월 2회 4000원에 영화 본다

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부와 영화진흥위가 13일 오전 10시부터 영화 관람 할인권 225만 장을 배포한다.
- 1인당 2매씩 자동 지급되며 매당 6000원 할인된다.
- 13일 문화가 있는 날과 겹쳐 4000원에 관람 가능하며 추가 225만 장은 7월 배포한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 영화진흥위원회가 오는 13일 오전 10시부터 영화 관람 할인권 225만 장을 배포한다. 1인당 2매씩 자동 지급되며, 매당 6000원이 할인된다.
이번 할인권은 민생 안정과 영화산업 활성화를 목적으로 편성된 2026년 추가경정예산으로 마련됐다. 총 450만 장 중 절반인 225만 장을 이번에 우선 배포하고, 나머지 225만 장은 여름 성수기인 7월에 추가 배포할 예정이다.
할인권은 CGV, 롯데시네마, 메가박스, 씨네Q 등 멀티플렉스 4사의 누리집과 앱을 통해 온라인 회원 쿠폰함에 자동으로 지급된다. 영화표 결제 시 쿠폰을 적용하면 되며, 각 영화관 보유 수량이 소진되면 할인이 종료되고 미사용 쿠폰도 자동 소멸된다.
특히 할인권 배포 첫날인 13일은 매달 둘째 주 수요일로, 전국 영화관에서 관람료를 1만 원으로 낮추는 '문화가 있는 날'과 겹친다. 이날 쿠폰을 사용하면 6000원이 추가로 빠져 단 4000원에 영화를 볼 수 있다. '문화가 있는 날' 할인은 매달 마지막 주 수요일에도 적용되므로, 5월 27일도 같은 혜택을 누릴 수 있다.
기존 할인 혜택과 중복 적용도 가능하다. 조조할인, 청소년 할인, 장애인·경로 우대 할인과도 중복 적용되며, 제휴카드 청구할인도 카드사별 조건을 충족하면 함께 받을 수 있다. 단, 통신사 회원 할인은 중복 적용되지 않는다. 할인 후 잔여 금액이 1000원 미만이 될 경우 관객이 최소 1000원은 부담해야 한다.
멀티플렉스 외에도 독립·예술영화전용관, 작은영화관, 실버영화관 등도 참여한다. 온라인 발급이 원칙이지만, 시스템 여건상 어려운 영화관은 현장에서 선착순으로 배포한다. 참여 영화관 전체 목록은 13일 영진위 누리집에서 확인할 수 있다.
장애인 및 경로 우대 대상자는 온라인 예매 원칙이지만 본인에 한해 현장에서 직접 할인을 받을 수 있다. 앱·누리집 이용이 익숙하지 않은 경우 전담 안내 창구를 통해 예매 방법을 안내받을 수 있다.
문체부 관계자는 "관객들이 한국영화를 더욱 가까이 접하는 계기가 되길 바란다"며 "최근의 관객 회복 추세가 이어질 수 있도록 현장의 목소리를 반영한 정책 지원을 지속하겠다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com