[프로야구] KBO 역대 최소 경기 300만 관중 달성 신기록...175→166경기

AI 핵심 요약beta
- KBO가 7일 166경기 만에 누적 관중 306만 명 기록했다.
- 지난해 최소 경기 기록을 9경기 앞당겨 역대 최단 돌파했다.
- 경기당 평균 1만8446명, 98경기 매진으로 흥행 이어갔다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 2026 KBO리그가 역대 최소 경기 300만 관중 기록을 새로 썼다.
한국야구위원회(KBO)는 7일 전국 4개 구장에 총 7만8776명의 관중이 입장하면서 시즌 누적 관중 306만2085명을 기록했다고 발표했다.
올 시즌 KBO리그는 166경기 만에 300만 관중을 돌파했다. 지난해 세운 역대 최소 경기 300만 관중 기록(175경기)을 9경기 앞당긴 수치다.
이날 서울 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 LG 트윈스 경기에는 2만2805명이 입장했고, 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 키움 히어로즈 경기는 2만4000석 전 좌석이 매진됐다.
인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC 다이노스-SSG 랜더스전에는 1만4364명, 광주 기아챔피언스필드에서 열린 한화 이글스-KIA 타이거즈전에는 1만7607명이 찾았다. 수원 KT위즈파크에서 예정됐던 롯데 자이언츠와 KT 위즈 경기는 우천 취소됐다.
올 시즌 KBO리그는 경기당 평균 1만8446명의 관중을 기록하며 흥행 열기를 이어가고 있다. 이는 지난해 같은 경기 수 기준 대비 약 10% 증가한 수치다.
흥행 열기는 매진 기록에서도 드러난다. 올 시즌 열린 166경기 가운데 약 59%에 해당하는 98경기가 매진됐다. 해를 거듭할수록 관중 기록을 경신하는 KBO리그가 올해 또 어떤 흥행 기록을 세울지 관심을 모으고 있다.
football1229@newspim.com