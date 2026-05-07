[프로야구] '한신 투수코치 영입' 롯데, 日 독립 리그에 선수단 정식 파견

AI 핵심 요약beta
- 롯데가 7일 일본 시코쿠 아일랜드 리그에 선수단을 파견해 미래 전력을 강화한다.
- 롯데는 19일부터 다음 달 25일까지 12경기에 참가하고 6월 요미우리 육성팀과 교류전을 진행한다.
- 유망주 중심의 약 35명 규모 선수단이 실전 경험을 통해 기량을 향상시킬 예정이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=롯데가 일본 독립 리그 교류를 확대해 미래 전력을 강화한다.
롯데 구단은 "미래 전력 강화를 위해 일본 시코쿠 아일랜드 리그 plus에 파견해 일본 프로야구리그(NPB) 요미우리 육성팀과 교류전을 진행한다"고 7일 밝혔다.
시코쿠 아일랜드 리그 plus는 일본 시코쿠 지역을 기반으로 한 독립 리그다. NPB 진출을 목표로 하는 도쿠시마, 카가와, 고치, 에히메 4개 독립 리그 구단과 일본 NPB 2개 구단이 참가한다.
롯데는 시코쿠 아일랜드 리그 plus에서 오는 19일부터 다음 달 25일까지 총 12경기에 참가한다. 해당 경기는 리그 공식 성적으로 반영되며, 단순 연습경기가 아닌 실전 경쟁이다. 이번 참여는 유망주 실전 경험 확대와 일본 독립 리그 교류를 통한 기량 향상에 있다.
요미우리 육성팀과의 교류전 2경기도 준비되어 있다. 일정은 6월 9, 10일 양일간 예정됐고 일본 가와사키시에 위치한 요미우리 베이스볼 스타디움에서 열린다. 참가 인원은 선수단과 코칭스태프, 직원을 포함해 약 35명 규모다. 선수단은 투수, 포수, 야수 등 유망주 중심으로 구성될 예정이다.
롯데 박준혁 단장은 "이번 일본 독립 리그 파견 및 요미우리 육성팀과 교류전은 구단 중장기 육성 방향에 맞춰 유망주들에게 실전 기회를 제공하기 위한 프로그램이다. 다양한 경기 환경 속 경험이 선수 성장에 중요한 자산이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 해외 리그와의 교류를 확대해 선수들이 폭넓은 경험을 쌓고 경쟁력을 갖출 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 전했다.
한편, 이전부터도 NPB를 포함한 일본 리그와도 교류가 깊었던 롯데는 지난해 한신 출신 투수 육성 전문가인 가네무라 사토루 코치를 투수 총괄 코디네이터로 영입하기도 했다.
willowdy@newspim.com