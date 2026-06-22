70여 차례 교통사고 보험사기로 억대 보험금 받아낸 30대…1명 구속·1명 불구속

AI 핵심 요약beta
- 인천경찰청이 22일 고의 교통사고로 억대보험금을 챙긴 30대 남성 2명을 검찰에 송치했다
- A씨 일당은 2016년 9월부터 인천 계양구 일대에서 77차례 고의사고를 내고 1억5000만원 상당 보험금을 편취했다
- 경찰은 추가 범행 여부를 수사 중이며 보험사기 의심 시 블랙박스 영상 등 확보 후 신고해달라고 당부했다
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =70여 차례에 걸쳐 고의 교통사고를 내고 억대 보험금을 받아 가로챈 30대 남성 2명이 경찰에 붙잡혔다.
인천경찰청 교통범죄수사팀은 보험사기방지특별법 위반 혐의로 A(30)씨를 구속하고 공범인 B(31)씨를 불구속 입건해 검찰에 송치했다고 22일 밝혔다.
A씨 등은 2016년 9월부터 지난 5월까지 인천시 계양구 일대에서 고의로 77차례 교통사고를 내고 보험사로부터 보험금 1억5000여만원을 받아 가로챈 혐의를 받고 있다.
이들은 인천의 좁은 골목길에서 서행하는 차량의 사이드미러에 고의로 팔을 부딪치거나 오토바이로 후진 차량에 충돌하는 방식으로 범행을 한 것으로 조사됐다.
이들은 사고 뒤에는 병원 치료비와 합의금, 오토바이 수리비 등 명목으로 보험금을 받아낸 것으로 파악됐다.
경찰은 지난해 하반기부터 보험사에 접수된 교통사고 보험사기 의심 신고를 토대로 수사를 진행, 9개월간 추적한 끝에 A씨 등을 체포했다.
경찰은 피의자들의 추가 범행이 있었는지 계속 수사하고 있다.
한편 경찰은 보험사기가 의심되면 블랙박스 영상과 현장 사진 등을 확보하고 보험사나 경찰에 상담 또는 신고해달라고 당부했다.
hjk01@newspim.com