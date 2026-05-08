[오늘날씨] 전국 대체로 흐리다가 맑음...서울 한낮 20도

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 8일 낮 기온 17~23도로 온화하다고 예보했다.
- 강원내륙·산지 등 일부 지역에 새벽부터 비가 오는 곳이 있다.
- 미세먼지는 전 권역 '좋음'으로 예상된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 금요일인 8일은 낮 기온이 17~23도로 비교적 온화한 날씨가 되겠다. 일부 지역은 비가 오겠다.
기상청에 따르면 이날 전국이 대체로 흐리다가 새벽부터 맑아지겠다. 강원도는 낮 동안 가끔 구름이 많겠다. 이른 새벽에 강원내륙·산지와 전북동부, 경북권, 제주도산지에는 비가 오는 곳이 있겠다. 강원내륙·산지는 오후에도 비가 오는 곳이 있겠다.
예상 강수량은 강원내륙·산지 5mm미만이다.
아침 최저기온은 7~14도로 예상된다. ▲서울 10도 ▲인천 11도 ▲수원 10도 ▲춘천 9도 ▲강릉 13도 ▲청주 10도 ▲대전 10도 ▲전주 11도 ▲광주 11도 ▲대구 12도 ▲부산 14도 ▲울산 14도 ▲제주 13도다.
낮 최고기온은 17~23도가 전망된다. ▲서울 20도 ▲인천 20도 ▲수원 20도 ▲춘천 19도 ▲강릉 18도 ▲청주 21도 ▲대전 21도 ▲전주 19도 ▲광주 20도 ▲대구 21도 ▲부산 23도 ▲울산 23도 ▲제주 17도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
gdy10@newspim.com