전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.07 (목)
KYD 디데이
글로벌·중국 글로벌정치

속보

더보기

트럼프, 이란 협상 진전 기대 속  "전쟁 신속히 종식될 것" 낙관

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 트럼프 미국 대통령이 6일 이란과의 전쟁이 신속히 종식될 것으로 예상했다.
  • 미국과 이란은 전쟁종료와 핵 문제 해결을 담은 양해각서 체결을 위해 협상 중이다.
  • 양측이 MOU에 합의하면 30일간의 2단계 협상에 돌입해 최종 합의를 추진할 예정이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 현지시간 6일 '이란과의 전쟁이 신속히 종식될 것'으로 예상했다고 로이터가 전했다.

트럼프 대통령의 이러한 낙관은 이란과 미국 사이에 호르무즈 해협 재개방과 이란 핵 프로그램 문제를 해결하기 위한 협상이 추진되는 가운데 나왔다.

로이터에 따르면 트럼프 대통령은 조지아주 공화당 주지사 후보 버트 존스의 원격 유세(tele-rally)에서 "현재 벌어지고 있는 상황을 보면, 우리가 이렇게 하는 데에는 매우 중요한 이유가 하나 있다"며 "우리는 그들이 핵무기를 갖도록 허용할 수 없다"고 말했다.

이어 "대부분의 사람들이 이 점을 이해하고 있다고 생각한다"며 "사람들은 우리가 하는 일이 옳다는 것도 이해하고 있다. 이 상황(호르무즈 해협 봉쇄와 이란 핵 문제를 둘러싼 교착상태)은 빠르게 끝날 것(it'll be over quickly)"이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날(현지시간 6일) 오전 PBS 뉴스와 전화 인터뷰에서도 "미국이 이란과의 협상 타결에 매우 근접해 있다고 느낀다"며 다음 주 예정된 중국 방문 전에 전쟁을 끝내기 위한 합의가 성사될 가능성이 있다고 말했다.

악시오스와 로이터, 월스트리트저널(WSJ) 등 주요 외신에 따르면 미국과 이란은 한 페이지짜리 양해각서(MOU)를 놓고 물밑 협의를 진행 중이다.

이는 무엇을 협상할 것인지를 정하는 1단계 예비협상에 해당한다. MOU 체결을 통해 의제가 확정되면 양측은 2단계 협상에 들어간다. 즉 완전하고 최종적인 합의를 위해 한달(30일)간 협상을 벌인다.

양측이 현재 검토중인 MOU에는 전쟁종료, 이란 핵농축 문제, 고농축 우라늄의 처리방안, 대이란 제재 해제 및 동결자금 일부 해제, 호르무즈 통항 재개 등이 담긴 것으로 알려졌다. 여기에는 양측이 2단계 협상(30일간)에 돌입할 경우 호르무즈 해협 봉쇄를 점진적으로 해제하는 방안도 포함된 것으로 전해졌다.

물론 최종 MOU에 어떤 의제가 담길지는 이란의 답변을 지켜봐야 한다. 악시오스는 미국이 48시간 내 이란이 답변하기를 기다리고 있다고 했다. 

1단계 관문(MOU 합의)을 넘어서지 못하면 군사작전이 재개될 가능성도 도사린다. 다만 백악관 관리를 비롯한 소식통들은 현재 상황이 전쟁 발발 이후 당사자들이 합의에 가장 근접한 상태라고 평했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 5월 5일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 백악관 집무실(Oval Office)에서 행사 중 발언하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

osy75@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'내란중요임무종사' 한덕수 오늘 항소심 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 관련 내란중요임무종사 혐의로 1심에서 징역 23년을 선고받은 한덕수 전 국무총리에 대한 항소심 결론이 오늘 나온다. 서울고법 내란전담재판부인 형사12-1부(재판장 이승철)는 7일 오전 10시 한 전 총리의 내란 중요임무 종사, 허위공문서 작성, 위증 등 혐의 사건의 항소심 선고 공판을 연다. 이번 재판부 판단은 서울고법에 설치된 내란전담재판부의 첫 내란 관련 혐의에 대한 판단이기도 하다.  12·3 비상계엄 관련 내란중요임무종사 혐의로 1심에서 징역 23년을 선고받은 한덕수 전 국무총리에 대한 항소심 결론이 오늘 나온다. 사진은 한 전 총리가 지난 1월 21일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 내란 방조 및 내란 중요임무 종사 혐의 관련 1심 선고 공판에 출석하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 서울고법은 오늘 진행되는 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의 사건 항소심 선고기일을 생중계하기로 결정했다. 한 전 총리는 국정 2인자인 국무총리로서 대통령의 독단적 권한 행사를 견제해야 할 의무가 있음에도, 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포를 막지 않고 방조한 혐의 등을 받는다. 1심 진행 중에 재판부의 요청에 따라 내란 중요임무 종사 혐의가 추가됐다. 앞서 1심은 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정하며 특검 구형(징역 15년)보다 높은 징역 23년을 선고했다. 또한 증거인멸 우려를 이유로 그를 법정구속했다. 특검은 2심 결심에서 "피고인은 대통령 탄핵 이후 권한대행 지위에서 국정 안정에 힘쓰기보다 헌법재판관을 미임명해 정치적 혼란을 야기했다"며 "따라서 징역 23년이란 원심의 선고형은 피고인의 죄책에 부합한다. 피고인에게 원심 선고형과 같은 형을 선고해 달라"고 밝혔다. pmk1459@newspim.com 2026-05-07 06:00
사진
삼성전자, 중국 내 가전·TV 판매 중단 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자가 수익성 악화와 시장 경쟁력 저하에 직면한 중국 내 가전 및 TV 사업을 전격 중단한다. 삼성전자는 현지 임직원들에게 판매 종료를 공식 통보하는 한편, 최근 영상디스플레이(VD) 사업부 수장을 교체하는 등 중국 사업을 비롯한 글로벌 가전 비즈니스 전반의 고강도 체질 개선에 나선 모습이다. 6일 가전업계에 따르면, 삼성전자는 이날 중국 현지 임직원을 대상으로 가전 및 TV 제품의 현지 판매 중단을 공식 통보했다. 서울 서초구 삼성전자 서초사옥 [사진 = 뉴스핌DB] 이번 결정은 원자재 가격 상승과 부품비 부담으로 인한 수익성 저하가 주요 원인으로 꼽힌다. TV 사업을 담당하는 VD와 생활가전(DA) 사업부는 지난해 약 2000억 원의 적자를 기록했다. 올해 1분기 2000억원의 영업이익을 내며 반등했지만, 중국 업체의 가파른 점유율 확대 속에 미래 경쟁력을 담보하기 어렵다는 내부 판단이 작용한 것으로 풀이된다. 지난해 삼성전자 중국 판매법인의 당기순이익은 1681억원으로 전년(3700억 원) 대비 44% 급감했다. 이 같은 경영 위기를 타개하기 위해 삼성전자는 인적 쇄신 카드도 꺼내 들었다. 지난 4일 TV 사업 사령탑인 VD 사업부 수장을 용석우 사장에서 이원진 사장으로 전격 교체했다. 앞서 용 사장은 지난달 15일 서울 강남에서 열린 '더 퍼스트룩 서울 2026' 행사에서 중국 내 사업 축소설에 대해 "중국 사업이 어려운 것은 사실"이라며 "여러 가지 형태로 (사업을) 보고 있고 현재 진행 중"이라고 밝힌 바 있다. 결국 용 사장의 발언 한 달 만에 판매 중단과 수장 교체라는 강도 높은 조치가 이뤄진 셈이다. 향후 삼성전자는 중국 시장에서 가전·TV 판매는 멈추되 핵심 생산 거점으로서의 역할은 유지할 방침이다. 현지 냉장고, 세탁기, 에어컨 생산 체계를 지속 가동해 인근 국가로 제품을 공급하는 수출 전진기지로 활용한다. 대신 모바일, 반도체, 의료기기 등 첨단 분야에 역량을 집중한다. 스마트폰 사업은 '심계천하(W시리즈)'와 갤럭시 인공지능(AI)을 앞세워 현지 공략을 강화하고, 우수 AI 업체들과의 협력도 확대한다. 쑤저우와 시안의 반도체 공장 및 기술 연구 시설 역시 변동 없이 운영될 예정이다. 한편, 기존 가전 구매자에 대한 사후 서비스(AS)는 차질 없이 이행된다. 삼성전자는 중국 소비자 보호법 등 관련 규정에 의거해 제품 구매 기간과 결함 정도에 따른 무·유상 서비스를 지속 제공하며 현지 고객의 불편을 최소화할 계획이다. aykim@newspim.com 2026-05-06 20:11

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동