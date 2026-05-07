카카오, 1분기 역대 최대 실적...플랫폼·AI 전환 '드라이브'

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톡비즈·모빌리티·페이 고른 성장…매출·영업익 모두 역대 최대

"5000만 이용자 기반 에이전틱 AI 플랫폼 전환 본격화"

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 카카오가 올해 1분기 역대 최대 수준의 실적을 기록했다. 광고·커머스·모빌리티 등 플랫폼 사업 전반이 고르게 성장한 데다 비용 효율화 효과까지 더해지며 수익성이 큰 폭으로 개선됐다.

카카오는 7일 연결 기준 올해 1분기 매출이 전년 동기 대비 11% 증가한 1조9421억원, 영업이익은 66% 늘어난 2114억원을 기록했다고 밝혔다. 매출과 영업이익 모두 역대 1분기 기준 최대치다. 영업이익률은 11%를 기록했다.

플랫폼 부문 매출은 16% 증가한 1조1827억원으로 집계됐다. 이 가운데 톡비즈 매출은 6086억원으로 9% 늘었다. 금융 광고주 수요 확대와 메시지 상품 다각화 영향으로 광고 매출이 성장했다. 특히 비즈니스 메시지 매출은 전년 동기 대비 27% 증가했다.

커머스 부문에서는 선물하기·톡딜 등을 포함한 통합 거래액이 2조9000억원으로 10% 성장했다. 지난 3월 진행한 '카카오쇼핑페스타' 효과로 톡스토어 거래액은 18%, 선물하기 내 자기구매 거래액은 53% 늘었다.

모빌리티·페이 등이 포함된 플랫폼 기타 매출은 5065억원으로 30% 증가했다. 카카오페이는 결제와 금융 서비스 성장에 힘입어 처음으로 분기 매출 3000억원을 넘어섰다.

콘텐츠 부문 매출은 7594억원으로 5% 증가했다. 뮤직 매출은 11% 늘어난 4846억원, 미디어 매출은 23% 증가한 924억원을 기록했다.

카카오 매출 구성 [사진=카카오]

카카오는 올해 에이전틱 인공지능(AI) 플랫폼 전환에도 속도를 낼 계획이다. 정신아 카카오 대표는 "1분기는 본원적 경쟁력 강화로 질적인 성장을 실현했다는 점이 고무적"이라며 "기존 사업의 구조적인 성장 흐름을 발판 삼아, 카카오는 이제 메신저를 넘어 5000만 이용자가 쓰는 에이전틱 AI 플랫폼으로의 전환을 시작하겠다"고 말했다.

syu@newspim.com