경주·포항서 35개국 집결 PATA 연차총회…김대현 차관 "지역 경제·관광에 기여"

2025 APEC 정상회의 성과 잇는 후속 국제행사

한국 관광 이미지 다변화 기대

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부는 경상북도, 경주시, 포항시와 함께 오는 11일부터 13일까지 경주 화백컨벤션센터 일대와 포항 라한호텔에서 '2026 아시아태평양관광협회(PATA) 연차총회'를 개최한다.

1951년 설립된 PATA는 아시아·태평양 지역 최대 민관협력 기구로, 중앙·지방정부와 관광공사, 항공사, 여행사, 호텔, 학계 등 관광 분야 이해관계자 약 800개 회원으로 구성돼 있다.

이번 총회는 지난해 경주에서 성공적으로 열린 APEC 정상회의의 성과와 열기를 잇는 후속 국제행사다. 경북이 마이스(MICE)와 국제관광의 세계적 거점임을 다시 한번 전 세계에 각인시키는 분기점이 될 전망이다.

'2026 아시아태평양관광협회(PATA) 연차총회'가 개막한다. 김대현 문화체육관광부 제2차관이 지난 4월30일 일본 후쿠오카의 한 식당에서 일본 아웃바운드 여행사 관계자들을 만나 한일 관광교류 확대를 위한 의견을 나눈 뒤 기념촬영을 하고 있는 모습. [사진= 문체부]

전 세계 35개국에서 관광 분야 핵심 의사결정자와 전문가 500여 명이 참석한다. 필리핀 관광부·태국 관광청 등 중앙정부 관계자를 비롯해 미국 하와이·괌, 남아프리카공화국 케이프타운, 말레이시아 사라왁 등 지방정부 대표단이 방한한다. 세계관광기구(UN Tourism), 아시아개발은행(ADB), 세계여행관광협회(WTTC) 등 국제기구와 트립어드바이저, 부킹닷컴, 마스터카드 등 글로벌 업계 관계자들도 자리를 함께한다.

이번 총회는 수도권에 집중됐던 한국 관광의 외연을 지역으로 확장하는 계기로도 주목받는다. 유네스코 세계문화유산을 보유한 경주의 역사성과 미래산업·해양관광의 중심인 포항의 역동성 등 서울과 차별화된 지역 자원의 매력을 전 세계 관광 전문가들에게 직접 선보일 수 있어서다.

총회는 11일 포항 라한호텔에서 PATA 설립 75주년 기념 개회식을 시작으로 막을 올린다. '회복력 있는 미래를 향한 여정'을 주제로 청소년 학술 심포지엄과 산업·교육 분야 회의 등을 열어 차세대 관광 인재와 산업 전문가 간 지식 교류의 장을 마련한다.

12일부터는 경주 화백컨벤션센터(HICO)로 자리를 옮겨 13일까지 본회의를 진행한다. PATA 연례회의와 지부회의, 정책 토론회 등 주요 회의와 함께 'APEC 정상회의 이후 지속 가능한 관광 민관협력', 'AI와 관광의 미래' 등 최신 현안을 다루는 분과 토론도 이어진다. 12일 저녁 경주엑스포대공원에서는 만찬과 문화공연이 펼쳐진다. 대한민국 한복 명장 5인이 참여하는 시대별 한복 패션쇼와 이희문컴퍼니의 국악 공연으로 한국 전통문화의 아름다움을 세계에 알린다. 총회 기간 전후로는 석굴암·불국사 탐방, 꽃 다식·자개 손거울 만들기 등 지역 문화 체험행사, 경주·포항 주요 관광지 방문 등 부대 프로그램도 운영된다.

김대현 문체부 제2차관은 "지난해 APEC 정상회의를 성공적으로 개최했던 경주에서 다시 한번 아시아·태평양 지역의 관광 전문가들을 맞이하게 되어 뜻깊다"며 "이번 총회가 우리 문화와 산업에 뿌리를 둔 지역의 관광 매력을 전 세계에 알리고, 국내 관광산업 발전과 지역 경제 활성화에 기여하는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.

fineview@newspim.com