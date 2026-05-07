韩国股市大涨75%领跑G20 半导体成核心引擎

纽斯频通讯社首尔5月7日电 韩国股市今年持续走强。韩国交易所6日公布的数据显示，韩国综合股价指数（KOSPI）年内累计上涨75.2%，在二十国集团（G20）主要股市中位居首位，并首破7000点关口。

位于首尔中区的韩亚银行交易大厅，交易员庆祝KOSPI指数创新高。【图片=纽斯频通讯社】

当天KOSPI收于7384.56点，较前一交易日上涨447.57点，涨幅6.45%；盘中一度升至7426.60点，创历史新高。与之相比，今年以来土耳其股市上涨约29%，日本上涨18%，巴西上涨16%。

伴随指数上行，韩国股市总市值亦创历史新高，达到6058万亿韩元。与2月25日指数首次突破6000点时的5017万亿韩元相比，两个月内增加约1041万亿韩元。截至本月4日，韩国股市总市值位居全球第八。

分析认为，半导体行业景气回升是推动本轮行情的重要因素。在全球人工智能（AI）投资扩大及高性能存储需求增长带动下，韩国4月半导体出口额达319亿美元，同比增长173%，延续3月328亿美元的高位水平。同时，IT、电力设备及基础设施等相关产业景气度同步改善。

外资资金流入亦对市场形成支撑。此前在2月至3月出现净流出的外资，4月转为净流入并集中买入电气电子板块，5月流入力度进一步扩大。

此外，地缘政治因素带来的能源安全需求及全球基础设施投资预期，也推动军工、建筑以及造船和核电设备等行业表现活跃。今年以来，建筑、电气电子、机械设备及运输设备等行业涨幅分别达到129.2%、124.8%、78.5%和39.6%。

韩国资本市场制度改革亦被认为加速了企业价值重估进程，包括修订商法、股息所得税分离征收及相关税收支持政策等。

不过，市场同时指出，KOSPI在短时间内上涨超过1000点，叠加地缘政治风险及主要经济体货币政策不确定性，短期波动风险仍需关注。

韩国交易所表示，在AI投资扩张和企业业绩改善趋势延续的情况下，韩国股市仍具进一步上涨空间，但需警惕获利回吐压力及外部环境变化带来的影响。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社