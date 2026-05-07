'안주완 동점골' U-17 축구대표팀, 아시안컵서 UAE와 1-1

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 17세 이하(U-17) 축구대표팀이 아시아 정상을 향한 첫걸음에서 진땀 승부를 펼쳤다.

김현준 감독이 이끄는 대한민국 U-17 대표팀은 7일(한국시간) 사우디아라비아 제다 킹 압둘라 스포츠시티에서 열린 2026 AFC U-17 아시안컵 조별리그 C조 1차전에서 아랍에미리트(UAE)와 1-1로 비겼다.

한국은 경기 시작 8분 만에 선제 실점을 허용했다. UAE의 압델라흐만 알 아와니가 띄워준 패스를 부티 알네티가 왼발로 마무리하며 한국의 골망을 흔들었다. 수비 라인이 순간적으로 집중력을 잃으며 일대일 기회를 내줬다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 안주완 7일 아시안컵 UAE전에서 드리블하고 있다. [사진=KFA] 2026.05.07 psoq1337@newspim.com

전열을 가다듬은 한국은 주도권을 잡고 반격에 나섰다. 김현준 감독은 후반 들어 한승민, 남이안, 이인우를 연달아 투입하며 공격의 고삐를 당겼으나 UAE의 밀집 수비에 막혀 좀처럼 결실을 보지 못했다.

해결사는 '겁 없는 막내' 안주완이었다. 후반 43분 최민준의 롱패스를 받은 안주완은 유려한 개인기로 수비를 따돌린 뒤 강력한 대각선 슛으로 동점골을 터뜨렸다. 안성남 서울 이랜드 코치의 아들이자 K리그2 최연소 출장 기록(16세 11개월 7일) 보유자인 그의 잠재력이 결정적인 순간 빛을 발했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 7일 아시안컵 UAE전에 선발 출전한 한국 U-17 국가대표. [사진=KFA] 2026.05.07 psoq1337@newspim.com

이번 대회는 오는 11월 카타르에서 열리는 2026 FIFA U-17 월드컵 출전권이 걸려 있다. 상위 8개국에 본선 티켓이 주어진다. 조 1, 2위 안에 들어 8강에 진출하는 것이 김현준호의 1차 목표다. 북한의 불참으로 D조가 3개국으로 조정된 가운데 한국은 첫 단추를 무승부로 끼우며 실전 감각을 조율했다.

한국은 11일 오전 1시에 열리는 조별리그 2차전에서 예멘을 1-0으로 꺾고 조 선두로 올라선 베트남과 상대한다. 이 경기 결과에 따라 8강 진출의 향방이 갈릴 전망이다.

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