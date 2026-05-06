[핌in수원] 수원 KT위즈파크 외부 화재로 경기 중단...구장 내부로 연기 들어와

AI 핵심 요약beta
- 6일 KT위즈파크 외부 쓰레기장에서 화재 발생해 경기가 중단됐다.
- 연기가 구장 내부로 들어와 7회초 8시22분 중단됐고 담배꽁초가 원인으로 확인됐다.
- 23분 만인 8시45분 재개됐고 롯데가 8-1로 승리했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 프로야구 KT 위즈의 홈 경기장인 수원 KT위즈파크 외부에서 화재가 발생해 경기가 중단됐다.
6일 수원 KT위즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 KT 위즈와 롯데 자이언츠의 경기 도중 구장 외부 쓰레기장에서 불이났다. 이후 연기가 구장 내부로 들어와 경기가 중단됐다.
KT 위즈 관계자는 "경기장 외부 쓰레기장에서 화재가 발생했다"며 "화재 진압 후 쓰레기장 내에서 담배 꽁초가 발견됐다"고 전했다.
화재는 8시 20분경 경기장 1루와 외야 사이에 위치한 쓰레기장에서 발생했다. 이후 발생한 연기가 경기장 내부로 들어와 7회초 롯데 공격 진행 중이었던 오후 8시 22분 경기가 중단됐다.
KT 관계자는 "화재 직후 구장 내 전광판 안내 및 소방서 신고 후 구단 초동 대처로 화재를 진압했다"고 전했다.
중단 이후 화재 구역과 가까이 위치한 1루와 외야 지역 관중들 다수는 경기장을 빠져나가기도 했다.
시간이 지난 후 연기가 어느 정도 빠지자 박종훈 경기 감독관 및 심판진은 인명 피해가 없고 경기를 취소할 정도의 사건이 아니라고 판단해 연기가 빠진 뒤 경기 속행 결정했다.
중단 후 23분이 지난 8시 45분, 경기가 재개됐다. 경기는 롯데의 8-1 승리로 끝났다.
football1229@newspim.com