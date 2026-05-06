[프로축구] 2026-2027시즌 ACLE 참가팀 확대... 전북·대전·포항 본선 직행

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24팀에서 32팀으로 확대···K리그 5팀 참가

강원, ACLE PO 진출···서울은 ACL2 본선 출전



[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026-2027시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 참가팀이 확대되면서 K리그에서 전북과 대전, 포항이 본선에 직행하게 됐다.

연맹은 6일 아시아축구연맹(AFC)이 지난달 29일 집행위원회를 통해 차기 시즌 AFC 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 본선 참가 규모를 기존 24개 팀에서 32개 팀으로 확대하고, 클럽대회 랭킹에 따른 국가별 출전권 재분배 방식을 확정했다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 전북의 티아고가 '쿠팡플레이 K리그 슈퍼컵 2026'에서 대전을 상대로 2-0을 만드는 헤더골을 만들었다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.02.21 wcn05002@newspim.com

이번 개편으로 K리그는 ACLE 본선 직행 3장과 플레이오프(PO) 1장, 그리고 2부격 대회인 AFC 챔피언스리그2 본선 직행 1장까지 총 5개 팀이 AFC 클럽대회에 출전하게 됐다.

ACLE 본선 직행 티켓은 2025시즌 K리그1 및 코리아컵 우승팀인 전북을 비롯해 리그 2위 대전, 4위 포항이 확보했다.

3위를 기록한 김천은 군 팀 특성상 클럽 라이선싱 규정에 따라 국제대회 출전 자격이 제한되면서 제외됐고, 이에 따라 차순위 팀들이 순차적으로 출전권을 승계했다.

플레이오프 진출권은 5위 강원이 차지했다. 강원은 오는 8월 11일 홈에서 단판으로 열리는 PO에서 승리할 경우 ACLE 본선 리그 스테이지에 합류하게 된다. 상대 팀은 AFC의 최종 참가팀 확정 이후 결정될 예정이다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = FC서울 클리말라가 5일 안양종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 6라운드 FC안양전에서 득점한 이후 세리머니를 하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.04.05 football1229@newspim.com

한편 차상위 대회인 ACL2 본선에는 6위 FC서울이 출전한다.

확대 개편된 2026-2027 ACLE는 올해 하반기부터 본격적인 일정에 돌입하며, 동아시아 권역 16개 팀이 참가하는 가운데 경쟁 강도가 더욱 높아질 것으로 보인다. AFC는 참가팀 확대의 배경에 대해 "상위 리그 소속 팀들의 참여 비중을 높여 대회 전반의 경쟁력과 경기 수준을 끌어올리기 위한 것"이라고 설명했다.

wcn05002@newspim.com