대구문학관 제5대 관장으로 하청호 아동문학가⋅시인 선임

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지역의 작가를 위한 문학진흥 활동, 국립한국문학관과도 적극 협력

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구문학관은 제5대 관장으로 하청호 아동문학가⋅시인을 선임하고 6일 취임식을 가졌다고 밝혔다.

대구광역시의 대구문학관 위탁기관인 (사)대구작가콜로퀴엄은 대구문학관의 관장을 지난 4월 공개 모집해 문학 관련 기관 대표 및 전문가들로 구성된 심사위원회의 심의를 거쳐 하청호 현 관장을 재선임했다.

대구문학관 관장 심사위원회에서는 "공모에 응한 세 후보자 가운데 문학관의 현실을 가장 잘 인식하고, 가장 적절하며 미래지향적인 문학관의 운영 방향을 제시했다"며 선정한 배경을 밝혔다.

대구문학관 제5대 관장으로 하청호 아동문학가⋅시인을 선임했다.[사진=대구문학관] 2026.05.06 yrk525@newspim.com

하청호 관장은 취임식에서 "지난 두 번의 재임 기간 동안 대구문학관은 보이는 수장고를 비롯한 현대적인 운영시설과 관람 콘텐츠를 갖추는 등 대구광역시의 도움으로 많은 발전을 이뤘다"며 :앞으로도 우리 지역의 작가를 위한 문학진흥 활동뿐만 아니라 국립한국문학관을 비롯한 전국의 문학관과도 적극 협력하고 소통하여 명실상부한 국내 제일의 문학관으로 거듭날 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

하청호 관장의 임기는 2년으로 2028년 4월 30일까지다. 하 관장은 1972년 매일신문과 1973년 동아일보 신춘문예 동시로 등단하였으며 1976년 '현대시학'에 시를 추천을 받은 이래 시인으로도 활발한 작품 활동을 이어오고 있다.

'잡초 뽑기' 외 24권의 동시⋅동화집과 '다비 노을' 외 3권의 시집, '그 많은 아이들은 어디로 갔을까' 외 3권의 산문집을 냈으며 세종아동문학상 방정환문학상 윤석중문학상 등 다수의 문학상을 수상했다.

yrk525@newspim.com