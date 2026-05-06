롯데카드, 1분기 영업이익 415억...전년비 201% 증가

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 롯데카드는 올해 1분기 영업이익이 415억원으로 전년 동기 138억원 대비 201.4% 증가했다고 6일 밝혔다.

롯데카드는 올해 우량 고객 중심의 포트폴리오를 구축해 안정적인 수익 기반을 마련했고, 지속적인 리스크 관리 강화 및 대손 비용 절감 등 비용 효율화를 통해 1분기 영업이익 개선을 이끌어냈다.



1분기 회원 수는 956만6000명으로 1년 전 955만 6000명보다 1만명 늘었다.

서울 종로구 롯데카드 본사의 모습 [사진=뉴스핌DB]

리스크 관리 지표도 개선되고 있다. 지난 3월말 기준 정상채권이 2개월 이상 연체 채권으로 전이되는 비율인 연체 전이율이 0.318%를 기록하며, 레고랜드 사태 이전 수준(0.311%)을 회복했다.

시장 점유율도 견조하게 유지하고 있다. 여신금융협회의 올해 1분기 전업 8개 카드사 개인 및 법인 신용판매 이용실적에 따르면 롯데카드의 시장 점유율은 10.6%로 직전 분기(11.0%)에 이어 두 자릿수를 유지하고 있다.



롯데카드의 1분기 영업이익 개선은 반짝 회복이 아닌 체질 개선 등 내실을 다진 결과라고 회사 측은 설명했다.

롯데카드는 향후 영업 채널 다각화 및 지속적인 신상품 출시 등으로 고객 기반을 확대하는 한편, 선제적 자산건전성 관리와 조달구조 다변화, 비용 효율화를 추진해 중장기 수익성 회복과 체질 개선을 이어갈 계획이다.



다만 사이버 침해에 따른 고객정보 유출 사고 관련 제재 절차는 아직 남아 있다. 금융감독원은 지난달 30일 제재심의위원회에서 롯데카드에 영업정지 4.5개월과 과징금 50억원, 조좌진 전 대표 문책 경고를 담은 징계안을 의결했다. 징계안은 금융위원회 의결을 거쳐 최종 확정된다.

롯데카드 관계자는 "아직 금융위원회의 최종 결정이 남아있는 만큼 제재 경감을 위해 사고 피해 예방을 위한 노력 등을 성실히 소명할 것"이라고 말했다.

yunyun@newspim.com