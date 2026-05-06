창원시육아종합지원센터, 육아쉼표 사업 경남 유일 선정

AI 핵심 요약beta
- 창원시육아종합지원센터가 교육부와 한국보육진흥원이 공동 주최한 2026년 육아쉼표 사업에 경남에서 유일하게 선정됐다.
- 센터는 11개 거점어린이집을 중심으로 부모교육, 체험프로그램, 힐링프로그램, 상담 등을 제공한다.
- 5월부터 10월까지 6개월간 1550만 원을 투입해 양육 지원 서비스 접근성을 높인다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시는 교육부와 한국보육진흥원이 공동 주최한 '2026년 육아쉼표 사업'에 경남에서 유일하게 창원시육아종합지원센터가 선정됐다고 됐다고 6일 밝혔다.
육아쉼표 사업은 육아종합지원센터 접근성이 낮은 지역의 어린이집을 거점으로 지정해 양육 서비스 사각지대를 해소하는 사업이다.
창원시육아종합지원센터는 거점어린이집을 중심으로 부모교육, 부모-자녀 체험 프로그램, 부모 힐링프로그램, 부모상담 등을 제공할 계획이다.
센터는 지난 15일 마린빅스맘어린이집, 레이크파크어린이집, 부산신항6단지 부영사랑으로어린이집 등 11개 거점어린이집을 선정했다. 5월부터 10월까지 6개월간 1550만 원의 사업비를 투입해 운영한다.
변정순 센터장은 "지역 거점어린이집과의 협력을 통해 양육 지원 서비스의 접근성을 높이고 보육 인프라를 구축하는 계기가 될 것"이라며 "영유아 가정이 체감할 수 있는 실질적인 지원으로 행복한 육아 실현에 기여하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com