경북문화관광공사·박물관 수(繡), 경주서 어린이 상상 민화 사생대회 개최

[대구·경북=뉴스핌] 김용락·남효선 기자=경북문화관광공사는 '어린이 상상(想像) 민화 사생대회'가 지난 5일 경주엑스포대공원 백결공연장에서 개최됐다고 6일 밝혔다.

경북문화관광공사가 주최하고 박물관⸳수(繡)가 주관한 이 대회는"한국의 민화를 내 마음대로 상상하는 창의적인 그림"이라는 주제로 어린이들이 자유롭게 상상력을 민화로 표현해 우리 민화(民畵)의 아름다움을 현대적으로 계승하고 어린이들에게 창의적인 배움의 기회를 제공하고자 마련됐다.

유치부와 초등부 저학년, 고학년 등 3개 부문으로 나눠 진행된 이번 사생대회에서 대상, 특별상, 우수상, 장려상 민화사랑상 등 각 부문별로 시상했다.

경북문화관광공사· 박물관⸳수(繡)이 경주에서 어린이 상상(想像) 민화 사생대회를 개최했다.[사진=박물관·수] 2026.05.06 yrk525@newspim.com

대상에는 유치부 안지민(문화유치원) '양동마을 나무 밑에서', 초등학교 저학년부 김도훈 (포항제철지곡초등학교 3학년)'청룡과 함께 기차여행', 초등학교 고학년부 최우성(인덕초등학교 4학년) '용이되는 꿈'이 각각 수상의 영예를 안으면서 총 60여 명 어린이가 수상했다.

고학년부 대상을 받은 최우성 어린이는 "이렇게 큰 상을 받아서 정말 기쁘고 믿기지 않습니다. 대상이라니... ... 그림을 그리면서 재미있었고 제가 상상한 모습을 자유롭게 표현하려고 노력했습니다. 앞으로도 민화에 대해 더 많이 알아가고 싶습니다"고 수상 소감을 밝혔다. 아울러 이번에 수상한 작품은 오는 8월 중 경주엑스포대공원 문화센터에서 전시되며 어린이 민화도록으로도 제작될 예정이다.

개막식 광경 2026.05.06 yrk525@newspim.com

김남일 경북문화관광공사 사장은"어린이날을 맞아 어린이들이 우리 민화에 대한 관심을 키우고 전통 미술의 교육적 가치를 체험할 수 있도록 이번 행사를 마련했다"앞으로 가족이 함께 참여하고 즐길 수 있는 문화행사로 만들어 가겠다고 전했다.

이경숙 박물관 수(繡) 관장은 "민화가 주는 긍정적이고 포용적인 전통적 가치를 어린이들이 익히고 계승해 우리 민화가 세계적으로 빛나는 콘텐츠가 될 수 있기를 바란다"면서 "오늘 참여한 어린이들이 민화의 세계처럼 자유롭고 행복한 하루가 됐기를 바란다"고 말했다.

yrk525@newspim.com