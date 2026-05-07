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[ANDA 포커스] 로보티즈, 中 겨냥 Q시리즈 출격…"현지 기업과 논의"

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AI 핵심 요약

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  • 로보티즈가 27일 Q시리즈 액추에이터로 중국 시장 공략을 본격화했다.
  • 우즈베키스탄 공장 4분기 가동으로 Q시리즈 양산 체계를 구축한다.
  • AI워커 판매 확대와 북미 시장 진출로 사업을 가속화한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이 기사는 4월 29일 오전 10시 09분 프리미엄 뉴스서비스'ANDA'에 먼저 출고됐습니다. 몽골어로 의형제를 뜻하는 'ANDA'는 국내 기업의 글로벌 성장과 도약, 독자 여러분의 성공적인 자산관리 동반자가 되겠다는 뉴스핌의 약속입니다.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 로봇 전문기업 '로보티즈'(ROBOTIS)가 휴머노이드 전용 액추에이터 신제품 'Q시리즈'를 앞세워 중국 시장 공략에 본격 나선다. 글로벌 휴머노이드 시장 확대에 맞춰 중국 수요를 겨냥한 전략형 제품을 내세우고, 오는 4분기 우즈베키스탄 생산기지 가동을 통해 양산 체계까지 구축하며 시장 선점에 속도를 내겠다는 구상이다.

특히 로보티즈는 휴머노이드 특화형 액추에이터인 Q시리즈를 중심으로 생산능력을 빠르게 확대하고 있다. 국내 기존 X·P·Y 시리즈 생산능력에 더해 우즈베키스탄 공장에서 Q시리즈 양산이 본격화되면 공급 기반이 한층 강화될 전망이다. 이를 바탕으로 완성형 휴머노이드 'AI워커' 판매 확대와 자율주행 로봇 사업 확장에도 속도를 내고 있다.

로보티즈 관계자는 27일 "Q시리즈는 개발을 완료한 상태로, 이를 적용한 로봇을 최근 공개했다"며 "3분기 내 공식 출시를 목표로 하고 있으며, 우즈베키스탄 공장 본격 가동 시기 등을 종합적으로 고려해 일정을 조율하고 있다"고 말했다. 로보티즈는 지난 20일 신형 액추에이터 '다이나믹셀-Q(Dynamixel-Q)'를 적용한 이족보행 휴머노이드 'AI 사피엔스(AI Sapiens)'를 공개했다.

로보티즈의 이족보행 휴머노이드 AI Sapiens(AI 사피엔스)가 외발서기를 하고 있다. [사진= 로보티즈]

Q시리즈는 로보티즈가 휴머노이드 전용으로 설계한 핵심 액추에이터다. 휴머노이드의 고관절과 주요 구동축에 적용되는 QDD(Quasi Direct Drive) 타입 제품으로, 높은 토크와 정밀 제어, 내구성을 동시에 구현한 것이 특징이다. 기존 다이나믹셀(DYNAMIXEL) 기술력을 기반으로 개발돼 가격 경쟁력은 물론 품질 안정성까지 확보했다는 평가를 받는다.

로보티즈가 Q시리즈를 앞세워 가장 적극적으로 공략하는 시장은 '중국'이다. 현재 중국은 정부 보조금을 기반으로 수많은 휴머노이드 스타트업이 빠르게 생겨나며 관련 부품 수요가 급증하고 있다. 다만 빠른 시장 확대 이면에는 품질 편차, 유지보수 부담, 내구성 문제 등이 반복적으로 지적되고 있다. 로보티즈는 축적된 다이나믹셀 기술력을 기반으로 품질 안정성과 가격 경쟁력을 모두 확보한 Q시리즈를 통해 이 시장 공략을 본격화하고 있다.

로보티즈 관계자는 "중국 시장에서 공통적으로 제기되는 과제는 품질과 유지보수"라며 "로보티즈는 가격 경쟁력을 갖추면서도 품질과 내구성을 높인 제품으로 긍정적인 반응을 얻고 있다"고 설명했다. 이어 "현재 중국 내 여러 기업들과 활발한 논의를 이어가고 있다"고 밝혔다.

생산 확대 전략 역시 Q시리즈를 중심으로 전개되고 있다. 올해 4분기 가동 예정인 우즈베키스탄 공장은 휴머노이드 전용 액추에이터 Q시리즈의 핵심 생산기지 역할을 맡게 되며, 초도 생산 물량으로 20만대를 목표로 하고 있다. 여기에 국내 공장의 X·P·Y 시리즈 연간 생산능력 30만대(풀캐파)를 더하면 전체 액추에이터 공급능력은 올해 말 기준 총 50만대 수준으로 확대된다. 

Q시리즈 확대 효과는 중국 시장 매출 증가에 그치지 않을 전망이다. 로보티즈는 중국 시장 내 점유율 확대가 북미 시장 확장으로도 이어질 것으로 보고 있다. 미국이 정책적으로 중국산 핵심 로봇 부품 의존도를 낮추고 공급망 다변화에 나서면서, 중국 시장에서 경쟁력과 양산 능력을 입증한 업체가 새로운 대체 공급처로 부각될 가능성이 커지고 있기 때문이다.

로보티즈 관계자는 "Q시리즈 양산이 본격화되면 현재 10% 수준인 중국 매출 비중이 향후 북미와 유사한 30% 수준까지 확대될 수 있을 것으로 기대한다"며 "중국 시장에서 점유율을 확보하면 미국의 공급망 다변화 흐름 속에서도 추가적인 사업 기회를 모색할 수 있을 것으로 보고 있다"고 말했다.

Q시리즈를 기반으로 완성형 로봇 사업 확장도 본격화되고 있다. 양팔형 휴머노이드 'AI 워커(AI Worker)'는 지난해 76대 판매를 기록한 데 이어 올해 공급 확대와 신규 모델 출시를 통해 시장 공략에 속도를 내고 있다. 특히 AI워커는 양팔 끝단에 로봇 핸드가 각각 탑재되는 구조로, 본체 공급 확대에 따라 관련 로봇 핸드 출하도 함께 늘어나는 구조다. 올해 목표 물량 기준 로봇 핸드 출하량은 약 400개 수준으로 예상되며, 핸드 1개당 가격도 약 800만원 수준으로 알려졌다.

로보티즈 관계자는 "AI워커 공급이 꾸준히 이어지고 있으며 올해 200대 판매를 목표로 하고 있다"며 "하반기에는 기존 모델보다 더 무겁고 복잡한 작업 수행이 가능한 'AI워커 파워 모델'을 공개할 계획"이라고 말했다. 이어 "기존 모델 대비 기능적으로 한층 업그레이드된 형태로, 물류와 산업 현장 등 실제 작업 환경에 보다 적합한 모델이 될 것"이라고 설명했다.

한편 로보티즈는 피지컬 AI 상업화 기대감을 바탕으로 국내 로봇주 가운데 대표 성장주로 부상하고 있다. 주가는 지난해 1090.32% 급등하며 시장 내 상위권 상승률을 기록했다. 지난해 1월 초 2만원대에 머물던 주가는 10월 20만원대를 돌파했고, 최근에는 30만원선까지 올라섰다. 시가총액 역시 5000억원대에서 5조원 수준으로 불어나며 1년 새 약 10배 확대됐다.

로보티즈 로고. [사진=로보티즈]

nylee54@newspim.com

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'내란중요임무종사' 한덕수 오늘 항소심 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 관련 내란중요임무종사 혐의로 1심에서 징역 23년을 선고받은 한덕수 전 국무총리에 대한 항소심 결론이 오늘 나온다. 서울고법 내란전담재판부인 형사12-1부(재판장 이승철)는 7일 오전 10시 한 전 총리의 내란 중요임무 종사, 허위공문서 작성, 위증 등 혐의 사건의 항소심 선고 공판을 연다. 이번 재판부 판단은 서울고법에 설치된 내란전담재판부의 첫 내란 관련 혐의에 대한 판단이기도 하다.  12·3 비상계엄 관련 내란중요임무종사 혐의로 1심에서 징역 23년을 선고받은 한덕수 전 국무총리에 대한 항소심 결론이 오늘 나온다. 사진은 한 전 총리가 지난 1월 21일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 내란 방조 및 내란 중요임무 종사 혐의 관련 1심 선고 공판에 출석하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 서울고법은 오늘 진행되는 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의 사건 항소심 선고기일을 생중계하기로 결정했다. 한 전 총리는 국정 2인자인 국무총리로서 대통령의 독단적 권한 행사를 견제해야 할 의무가 있음에도, 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포를 막지 않고 방조한 혐의 등을 받는다. 1심 진행 중에 재판부의 요청에 따라 내란 중요임무 종사 혐의가 추가됐다. 앞서 1심은 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정하며 특검 구형(징역 15년)보다 높은 징역 23년을 선고했다. 또한 증거인멸 우려를 이유로 그를 법정구속했다. 특검은 2심 결심에서 "피고인은 대통령 탄핵 이후 권한대행 지위에서 국정 안정에 힘쓰기보다 헌법재판관을 미임명해 정치적 혼란을 야기했다"며 "따라서 징역 23년이란 원심의 선고형은 피고인의 죄책에 부합한다. 피고인에게 원심 선고형과 같은 형을 선고해 달라"고 밝혔다. pmk1459@newspim.com 2026-05-07 06:00
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삼성전자, 중국 내 가전·TV 판매 중단 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자가 수익성 악화와 시장 경쟁력 저하에 직면한 중국 내 가전 및 TV 사업을 전격 중단한다. 삼성전자는 현지 임직원들에게 판매 종료를 공식 통보하는 한편, 최근 영상디스플레이(VD) 사업부 수장을 교체하는 등 중국 사업을 비롯한 글로벌 가전 비즈니스 전반의 고강도 체질 개선에 나선 모습이다. 6일 가전업계에 따르면, 삼성전자는 이날 중국 현지 임직원을 대상으로 가전 및 TV 제품의 현지 판매 중단을 공식 통보했다. 서울 서초구 삼성전자 서초사옥 [사진 = 뉴스핌DB] 이번 결정은 원자재 가격 상승과 부품비 부담으로 인한 수익성 저하가 주요 원인으로 꼽힌다. TV 사업을 담당하는 VD와 생활가전(DA) 사업부는 지난해 약 2000억 원의 적자를 기록했다. 올해 1분기 2000억원의 영업이익을 내며 반등했지만, 중국 업체의 가파른 점유율 확대 속에 미래 경쟁력을 담보하기 어렵다는 내부 판단이 작용한 것으로 풀이된다. 지난해 삼성전자 중국 판매법인의 당기순이익은 1681억원으로 전년(3700억 원) 대비 44% 급감했다. 이 같은 경영 위기를 타개하기 위해 삼성전자는 인적 쇄신 카드도 꺼내 들었다. 지난 4일 TV 사업 사령탑인 VD 사업부 수장을 용석우 사장에서 이원진 사장으로 전격 교체했다. 앞서 용 사장은 지난달 15일 서울 강남에서 열린 '더 퍼스트룩 서울 2026' 행사에서 중국 내 사업 축소설에 대해 "중국 사업이 어려운 것은 사실"이라며 "여러 가지 형태로 (사업을) 보고 있고 현재 진행 중"이라고 밝힌 바 있다. 결국 용 사장의 발언 한 달 만에 판매 중단과 수장 교체라는 강도 높은 조치가 이뤄진 셈이다. 향후 삼성전자는 중국 시장에서 가전·TV 판매는 멈추되 핵심 생산 거점으로서의 역할은 유지할 방침이다. 현지 냉장고, 세탁기, 에어컨 생산 체계를 지속 가동해 인근 국가로 제품을 공급하는 수출 전진기지로 활용한다. 대신 모바일, 반도체, 의료기기 등 첨단 분야에 역량을 집중한다. 스마트폰 사업은 '심계천하(W시리즈)'와 갤럭시 인공지능(AI)을 앞세워 현지 공략을 강화하고, 우수 AI 업체들과의 협력도 확대한다. 쑤저우와 시안의 반도체 공장 및 기술 연구 시설 역시 변동 없이 운영될 예정이다. 한편, 기존 가전 구매자에 대한 사후 서비스(AS)는 차질 없이 이행된다. 삼성전자는 중국 소비자 보호법 등 관련 규정에 의거해 제품 구매 기간과 결함 정도에 따른 무·유상 서비스를 지속 제공하며 현지 고객의 불편을 최소화할 계획이다. aykim@newspim.com 2026-05-06 20:11

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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