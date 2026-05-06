건보 대전세종충청, 치매환자 가족 힐링 프로그램 운영

AI 핵심 요약beta
- 국민건강보험공단 대전세종충청지역본부가 6일 치매환자 가족의 돌봄 역량 강화를 위해 힐링 프로그램을 운영했다.
- 프로그램은 돌봄 스트레스 완화와 가족 간 소통을 위해 돌봄기술 교육, 음악 심리치유 등을 제공했다.
- 공단은 지역사회 중심 통합돌봄 체계 구축과 연계해 지속가능한 돌봄 환경 조성을 확대하겠다고 밝혔다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 국민건강보험공단 대전세종충청지역본부는 6일 지역본부 3층 NHIS 회의실에서 치매환자가족 돌봄역량 강화 지원을 위해 '기억을 잇고 마음을 나누는 세종형 치매가족 힐링 프로그램'을 운영했다고 밝혔다.
이번 프로그램은 치매환자 돌봄과정에서 겪는 가족들의 스트레스와 심리적 소진을 완화하고 가족 간 공감과 소통을 도모하기 위해 마련됐다.
현장에서는 ▲치매환자 돌봄기술 교육▲음악과 함께하는 치매가족 심리치유 프로그램▲지역사회 치매자원 안내 등이 운영됐다.
이날 행사는 지역주민이 살던 곳에서 계속거주(Aging In Place)실현이 가능하도록 공단이 대전과학기술대학교와의 업무협약 체결을 바탕으로 전문 인력과 프로그램이 연계됐다.
이경란 대전세종충청지역본부장은 "치매환자 돌봄 제공자에 대한 지원이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 공단은 '치매국가책임제' 정책방향과 지역사회 중심 '통합돌봄'체계 구축과 연계해 지속가능 돌봄 환경을 이어갈 수 있도록 다양한 지원을 확대해 나가겠다"고 강조했다.
gyun507@newspim.com