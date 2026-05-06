과천시, 지식정보타운 '가든스케이프' 조성 완료·개방

AI 핵심 요약beta
- 과천시가 6일 지식정보타운 가든스케이프 조성 완료를 밝혔다.
- 4일 율목초중학교 인접 녹지공간에 정원형 휴식공간을 만들었다.
- 감성 카페 허브정원 놀이공간을 갖춰 시민 휴식 여유를 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 지식정보타운 내 녹지공간을 활용한 '가든스케이프' 조성 사업을 완료하고, 지난 4일 시민들에게 개방했다고 6일 밝혔다.
시에 따르면 '가든스케이프'는 율목초중학교 좌우에 위치한 녹지공간에 조성됐으며 학교와 주거지역에 인접한 입지를 고려해 누구나 편안하게 이용할 수 있는 정원형 휴식 공간으로 꾸며졌다. 지난 4월부터 공사에 착수해 이달 새 단장을 마쳤다.
특히 도심 속에서도 여유를 느낄 수 있는 감성 카페형 휴게공간과 허브정원을 함께 조성했고 자연 소재를 활용한 어린이 놀이공간을 마련했다.
아울러 야외 테이블과 책장을 설치해 학습과 휴식이 어우러지는 공간으로 구성하고 곳곳에 벤치를 배치해 시민들의 이용 편의를 높였다.
시 관계자는 "'가든스케이프'를 통해 시민들이 일상에서 자연을 가까이 느끼며 숨을 고를 수 있는 여유를 누리길 바란다"라며 "앞으로도 도시 곳곳에 사람과 자연이 어우러지는 감성적인 공간을 확대해 나가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com