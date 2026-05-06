"정년 없는 기술"...폴리텍Ⅳ 대전캠, 전기기능사 과정 성료

AI 핵심 요약beta
- 한국폴리텍Ⅳ대학 대전캠퍼스가 6일 노사발전재단과 함께 전기기능사 과정 마무리했다.
- 중장년층 대상으로 자격 취득과 실무 역량 강화에 초점 맞췄다.
- 대학과 재단이 실습 장비와 컨설팅 지원하며 재취업 모델 확대한다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국폴리텍Ⅳ대학 대전캠퍼스는 노사발전재단과 함께 운영한 '전기기능사 자격 취득 및 실무 양성 과정'을 마무리했다고 6일 밝혔다.
이번 교육과정은 중장년층과 재취업 희망자를 대상으로 운영됐으며 전기기능사 자격 취득과 현장 실무 역량 강화에 초점을 맞춰 진행됐다.
교육은 단순 자격증 대비를 넘어 실제 현장에서 활용 가능한 실습 중심 과정으로 구성됐다. 교육을 맡은 이순동 교수는 최신 안전 기준과 현장 기술 등을 중심으로 교육을 진행해 교육생들의 높은 호응을 얻었다.
노사발전재단은 교육생 선발과 생애설계 상담, 재취업 컨설팅 등을 지원했고 대학 측은 실습 장비와 전문 교수진을 활용해 교육 과정을 운영했다.
오선호 전기전자제어과 학과장은 "전기 기술은 산업 전반에 필요한 핵심 기술이자 평생 활용 가능한 분야"라며 "교육생들이 현장에서도 충분한 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
양형규 학장도 "이번 과정은 중장년층 재취업 지원을 위한 대표적인 협력 모델"이라며 "앞으로도 산업 수요 기반의 맞춤형 직업교육을 확대해 나가겠다"고 강조했다.
gyun507@newspim.com