조수미 "익숙한 길에 머무르지 않겠다"…데뷔 40주년 전국투어

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 소프라노 조수미가 세계 무대 데뷔 40주년을 맞아 과거를 기념하는 데 그치지 않고 새로운 음악적 도전을 선언했다. "익숙한 길에 머무르지 않고 새로운 음악을 향해 계속 도전하고 싶다"는 말로 40주년 프로젝트 'CONTINUUM'의 방향을 밝혔다.

세계 무대 데뷔 40주년 간담회에서 발언하는 소프라노 조수미. [사진= PRM] 2026.05.06 fineview@newspim.com

◆ "40년은 음악 하나를 믿고 걸어온 시간"

조수미는 6일 서울 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 기자간담회에서 지난 시간을 이렇게 회고했다.

"지난 40여 년은 낯선 무대에서 음악 하나를 믿고 걸어온 시간이자, 매 순간 저를 단련시키고 앞으로 나아가게 한 여정이었다."

1986년 이탈리아 베르디 극장에서 국제 무대에 데뷔한 그는 라 스칼라, 빈 국립오페라, 뉴욕 메트로폴리탄 오페라, 카네기홀, 잘츠부르크 페스티벌 등 세계 주요 무대를 두루 거쳤다. 그러면서도 무대 어디에서든 "세계 어느 무대에 서더라도 마음 깊은 곳에는 늘 대한민국이라는 이름을 품고 노래해 왔다"라며 마음 한편엔 조국을 품어왔다고 말했다.

세계 무대 데뷔 40주년 간담회에서 포즈를 취한 조수미. [사진= PRM] 2026.05.06 fineview@newspim.com

40주년 프로젝트의 첫 행보는 스페셜 앨범 'CONTINUUM' 발매다. SM엔터테인먼트 클래식·재즈 레이블 SM Classics와 독점 계약을 맺고 제작한 이 앨범에는 그간 음반으로 남기지 않았던 고난도 콜로라투라 아리아와 신곡 등 총 11곡이 담겼다. EXO 수호와의 듀엣, 바이올리니스트 대니 구의 피처링, 부천필하모닉오케스트라와 지휘자 최영선도 참여했다.

조수미는 "이 음반은 40년이라는 시간의 결실이자 또 다른 시작이다. 익숙한 길에 머무르지 않고 새로운 음악을 향해 계속 도전하고 싶다"라고 강조했다.

전국 투어는 5월 9일 창원 성산아트센터를 시작으로 12월까지 서울, 부산, 대구, 광주, 대전 등 20여 개 도시를 순회한다. 서울에서는 9월 4일 예술의전당 콘서트홀에서 40주년 기념 리사이틀이, 9월 8일에는 조수미 국제 성악 콩쿠르 우승자들과 함께하는 갈라 공연이 열린다. 또한 7월 5일부터 11일까지는 프랑스에서 제2회 조수미 국제 성악 콩쿠르도 개최된다.

조수미는 올해 2026 삼성호암상 예술상 수상자로도 선정됐다.

소프라노 조수미가 세계 무대 데뷔 40주년 기자간담회에서 이성수 SM엔터테인먼트 CAO와 SM Classics 전속 레코딩 계약을 체결한 후 포즈를 취했다. [사진= PRM] 2026.05.06 fineview@newspim.com

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