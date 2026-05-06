유정복, '조작 기소 특검법' 입장 밝혀라 박찬대 압박

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 유정복 인천시장 후보 캠프가 6일 더불어민주당의 조작 기소 특검법에 대한 입장을 밝히라며 박찬대 후보를 압박했다.
- 유 후보 캠프는 박 후보가 이재명 대통령의 복심을 자처했으면서도 특검법에 대해 반응이 없다고 지적했다.
- 캠프는 특검법을 대통령의 법적 책임 회피를 위한 초법적 발상이라 비판하며 박 후보의 명확한 입장을 요구했다.
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =국민의힘 유정복 인천시장 후보 측은 6일 더불어민주당이 발의한 '윤석열 정치검찰 조작 기소 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안(조작 기소 특검법)'과 관련, 소속 당 후보로서 입장을 밝히라며 박찬대 인천시장 후보를 압박했다.
유 후보 캠프 이상구 대변인은 이날 논평을 통해 박 후보에게 "지난달 30일 민주당이 국회에 제출한 '조작 기소 특검법'에 대한 입장을 시민에게 분명히 밝히라"고 요구했다.
이 대변인은 "이재명 대통령의 복심을 자처하고 대통령의 성공을 위해 인천시장에 출마를 결심했다고까지 말한 박 예비후보의 생각이 궁금하다"며 이 같이 밝혔다.
그는 "국민들은 '공소취소 특별법' '셀프 구제를 위한 아바타 검사법'이라 부른다"면서 "대통령이 자신과 관련된 모든 법적 책임을 면하기 위해 만든 도구며 전 세계적으로도 그 사례를 찾아보기 힘든 초법적 발상이라는 비판이 담겼다"고 직격했다.
이 대변인은 "유정복 예비후보가 이 법안을 강력하게 규탄하고 나서도 (박 예비후보는) 별 반응이 없다"며 "'조작 기소 특별법'에 대한 박찬대 후보의 명쾌하고도 명확한 입장을 묻는다"고 공세를 펼쳤다.
hjk01@newspim.com