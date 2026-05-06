광주시, 전일빌딩에 '헌법 전문 개정안' 현수막 내걸어

AI 핵심 요약beta
- 광주시가 6일 헌법 전문 개정안 현수막을 청사 외벽에 내걸었다.
- 현수막에 부마·5·18 민주화운동 민주이념 계승 문구를 포함했다.
- 강기정 시장은 5·18 정신 수록으로 민주주의 전진 약속을 강조했다.
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[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시가 헌법 전문 개정안의 국회 의결을 앞두고 청사와 전일빌딩245 외벽에 '대한민국헌법 전문 개정안'을 담은 현수막을 내걸었다.
6일 광주시에 따르면 현수막에는 3·1운동과 4·19혁명에 이어 '부마민주항쟁 및 5·18민주화운동의 민주이념을 계승하고'라는 문구가 포함된 개정안 전문이 담겼다.
5·18 정신의 헌법 수록을 통해 민주주의의 역사를 바로 세우고 미래 세대에게 정의로운 대한민국을 물려주겠다는 메시지다.
강기정 시장은 "5·18 정신의 헌법 전문 수록은 단순히 과거를 기록하는 것이 아니라 대한민국의 민주주의를 중단 없이 전진시키겠다는 약속"이라고 의미를 부여했다.
이어 "광주 시민의 간절한 염원이 담긴 이 헌법 개정안이 반드시 통과돼 대한민국이 더 큰 민주주의의 길로 나아가기를 희망한다"고 강조했다.
한편 강 시장과 5·18기념재단 이사장, 5·18 공법 3단체(유족회·부상자회·공로자회) 대표는 오는 7일 국회 본회의장을 찾아 국회 의결을 방청할 계획이다.
bless4ya@newspim.com