민형배 민심캠프 "국민의힘, 5·18정신 헌법 수록 찬성하라"

AI 핵심 요약beta
- 민형배 후보 측이 6일 국민의힘에 7일 본회의 5·18 정신 헌법 전문 수록을 촉구했다.
- 5·18 정신 수록은 미룰 수 없는 과업이며 국민의힘의 선거용 개헌 비판을 했다.
- 이정현 후보에게 당론 채택을 요구하며 민주주의 편에 설 것을 경고했다.
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[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보 측은 "오는 7일 예정된 국회 본회의에 5·18 민주화운동 정신의 헌법 전문 수록을 위한 국민의힘이 결단에 나서야 한다"고 촉구했다.
민심캠프는 6일 논평을 내고 "5·18 정신의 헌법 전문 수록은 더 이상 미룰 수 없는 시대적 과업이자 전남·광주 시·도민의 준엄한 명령"이라고 강조했다.
다만 "국민의힘은 여전히 '선거용 졸속 개헌'이라는 억지 논리로 발목을 잡으며 시대의 흐름을 거스르고 있다"고 비판했다.
이정현 국민의힘 통합시장 후보를 향해선 "의원 자율 투표라는 타협안 뒤에 숨지 말고 당론 채택을 촉구하는 책임 있는 자세를 보여야 한다"고 지적했다.
또한 "5·18 정신을 존중한다는 말이 진심이라면 '찬성 당론'을 채택하라"며 "헌법적 가치조차 부정하는 정당이 말하는 전남·광주 발전은 시·도민을 기만하는 허구에 불과하다"고 촉구했다.
민심캠프는 "내일이면 누가 민주주의의 편에 서고 누가 역사의 죄인이 되는지 시·도민과 함께 똑똑히 지켜볼 것"이라고 경고했다.
bless4ya@newspim.com