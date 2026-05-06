"상가 들이받고 도주"…공주서 음주운전 20대, 5시간 만에 자수

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[공주=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 공주에서 음주운전을 하다 상가 건물을 들이받고 달아난 20대 남성이 사고 발생 약 5시간 만에 경찰에 자수했다.

충남경찰청은 도로교통법상 음주운전 및 사고 후 미조치 혐의로 20대 남성 A씨를 입건해 조사 중이라고 6일 밝혔다.

지난 2일 오전 4시 10분쯤 20대 음주 운전자가 충남 공주에서 상가 건물을 들이받고 도주 후 경찰에 자수했다. [사진=충남경찰청] 2026.05.06 gyun507@newspim.com

A씨는 지난 2일 오전 4시 10분쯤 공주시 한 도로에서 술에 취한 상태로 승용차를 몰다가 상가 건물을 들이받는 사고를 낸 뒤 차량을 현장에 그대로 둔 채 도주한 혐의를 받고 있다.

경찰에 따르면 A씨는 사고 직후 별다른 조치 없이 현장을 벗어났다가 약 5시간이 지난 오전 9시쯤 경찰에 자수했다. 당시 사고로 인명 피해는 없었지만 상가 건물 일부와 차량이 파손됐다.

경찰이 자수 직후 A씨를 상대로 음주 측정을 실시한 결과 혈중알코올농도는 0.036%로 나타났다.

다만 경찰은 사고 시점과 측정 시점 사이 시간 차가 큰 만큼 사고 당시 혈중알코올농도를 역추산한 뒤 최종 혐의를 판단할 방침이다.

경찰 관계자는 "음주운전 처벌을 피하기 위해 차량을 두고 현장을 이탈하는 사례에 대해 엄정 대응할 예정"이라며 "도주 행위까지 포함해 중한 처벌이 이뤄지도록 수사할 계획"이라고 밝혔다.

gyun507@newspim.com