삼성바이오, '통화 녹취 공개'에 노사 면담 무산…8일 3자 대화 예정

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전날 노사 통화 내용 블라인드에 유출

사측 "긴밀한 대화 어럽다" 판단

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오로직스 노사가 6일 진행하기로 했던 면담이 무산됐다. 양측의 갈등이 고조되는 가운데 오는 8일 열리는 노사정 면담에서 합의점을 찾을 수 있을 지 주목된다.

6일 업계에 따르면 삼성바이오로직스 노사는 이날 오후 3시 예정된 대표교섭위원 1대1 면담을 진행하지 않기로 했다. 노사가 전날 가졌던 사전 통화 내용이 공개되면서다. 해당 내용은 블라인드에 올라온 것으로 전해졌다.

삼성바이오로직스 4공장. [사진=삼성바이오로직스]

삼성바이오로직스는 "면담 전일 양자간 사전 통화가 진행됐으며, 노조 측에서 일방적으로 해당 통화 내용을 무단 공개했다"며 "이 같은 상황에서 긴밀한 대화를 진행하기 어려워 8일 노사정 3자 면담을 통해 합의점을 찾고자한다"고 밝혔다.

이에 삼성바이오로직스 노조는 "노조 입장에서는 현재까지도 변화되지 않는 회사의 행동을 알렸어야 했다"며 "바뀌지 않는다면 추가적인 행동도 검토해봐야하기 때문에, 조합원 공감대를 위해 전체 약 40분의 통화 중 극히 일부만을 전달한 것 뿐"이라고 주장했다.

노조에 따르면 통화에서 사측에 회사가 제시한 안건은 이미 직원들이 거부한 안건임을 인정할 것을 요구했으며, 사측은 이를 받아들이지 않았다. 또한 노사 각자의 행동이 일반적이지 않다는 점을 두고 공방을 벌였다.

다만 노사는 오는 8일 예정된 노사정 3자 면담은 예정대로 진행하겠다고 밝히며 협상 의지를 드러냈다.

삼성바이오로직스 관계자는 "대화를 통한 해결 의지는 변함이 없다"며 "원만한 합의점을 찾기 위한 대화를 위해 이날 면담을 진행하지 않기로 했다"고 강조했다.

sykim@newspim.com