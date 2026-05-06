[프로야구] 문보경·최원영, 발목 부상으로 전열 이탈... LG 전력 운용 '빨간불'

"문보경, 재활·복귀까지 4~5주 소요···최원영은 7~8주 이탈 예상"

[잠실=뉴스핌] 남정훈 기자 = LG가 하루 사이 주축 야수 두 명을 동시에 잃는 악재를 맞았다. 중심 타선의 핵심인 문보경과 대주자·대수비 자원으로 활약하던 최원영이 모두 발목 인대 손상 진단을 받으면서 장기 이탈이 불가피해졌다.

LG 구단은 6일 "문보경이 병원 검진 결과 왼쪽 발목 인대 손상 진단을 받았으며 재활과 복귀까지 약 4~5주가 소요될 전망"이라고 밝혔다. 이어 "최원영 역시 오른쪽 발목 인대 손상으로 7~8주가량 이탈이 예상된다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] LG의 문보경이 14일에 열린 롯데와의 경기에서 안타를 기록했다. [사진 = LG 트윈스] 2026.04.15 wcn05002@newspim.com

두 선수는 전날(5일) 서울잠실구장에서 열린 두산과 어린이날 경기에서 나란히 부상을 당했다. 먼저 문보경은 4번 타자 겸 1루수로 선발 출전해 4회초 수비 과정에서 사고를 당했다. 1사 주자 없는 상황에서 안재석의 타구를 처리하려던 그는 떨어진 공을 밟으며 균형을 잃었고, 왼쪽 발목이 크게 꺾였다. 그라운드에 쓰러진 문보경은 극심한 통증을 호소했고, 결국 들것에 실려 구급차로 이송되며 경기장을 빠져나갔다.

이어 7회말에는 최원영까지 부상으로 쓰러졌다. 1사 1·3루 상황에서 대주자로 투입된 그는 주루 플레이를 펼치던 중 견제구에 귀루하는 과정에서 베이스에 발이 걸리며 오른쪽 발목을 접질렸다. 정상적인 주루가 어려워진 최원영은 곧바로 교체되며 더 이상 경기를 소화하지 못했다.

문보경의 이탈은 LG 타선에 특히 큰 타격이다. 그는 올 시즌 30경기에서 타율 0.310, 3홈런, 19타점, OPS(출루율+장타율) 0.892를 기록하며 중심 타선에서 핵심적인 역할을 수행해왔다.

[서울=뉴스핌] 문보경이 지난 2일 서울 잠실구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 KIA와 경기에서 안타 친 후 출루 중이다. [사진=LG 트윈스] 2026.04.05 willowdy@newspim.com

최원영 역시 기록상 존재감은 크지 않지만 팀 전력에서 빠질 수 없는 자원이다. 올 시즌 25경기에 출전해 타율 0.143, 1타점, 7득점, 4도루를 기록하며 대주자와 대수비 역할을 충실히 수행해왔다. 경기 후반 흐름을 바꾸는 스피드와 안정적인 수비는 LG 벤치 운용에 중요한 카드였다.

문제는 이번 이탈이 단순한 전력 손실에 그치지 않는다는 점이다. LG는 시즌 초반부터 부상 악재에 시달리고 있다. 선발 투수 요니 치리노스를 비롯해 손주영, 마무리 유영찬 등 주요 투수들이 이미 전열에서 이탈한 상황에서, 야수진 핵심 자원까지 연이어 빠지며 전력 운영에 큰 부담이 생겼다.

문성주, 오지환, 박동원 등 주전 야수진들이 크고 작은 부상으로 전열에서 이탈한 상황에서 문보경마저 빠지면서 공격력 약화가 불가피해졌다. 여기에 경기 후반 활용도가 높았던 최원영의 공백까지 겹치며 공수 양면에서 고민이 깊어질 전망이다.

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