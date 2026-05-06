"청년 집 걱정부터 덜겠다"…허태정, 청년주택 5000호 공급 승부수

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역세권·도심융합특구 중심 공급…"대전 머무는 청년도시"

다가온주택 확대·LH 연계·청년 민간임대까지 '3트랙 공급'

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 허태정 더불어민주당 대전시장 후보가 청년 주거 문제 해결을 전면에 내세우며 청년주택 5000호 공급 공약을 발표했다. 단순 지원이 아닌 "청년이 실제로 대전에 정착할 수 있는 도시 구조를 만들겠다"는 구상이다.

허태정 후보는 6일 선거사무소에서 '직(職)·주(住)·락(樂)'을 핵심 키워드로 한 청년정책 공약을 발표하고 청년 주거 안정 대책을 핵심 공약으로 제시했다.

허태정 더불어민주당 대전시장 후보가 6일 자신의 선거사무소에서 청년정책 공약을 발표하고 있다. [사진=허태정 후보] 2026.05.06 nn0416@newspim.com

이날 허 후보는 "청년이 떠나는 도시에는 미래가 없다"며 "청년들이 대전에서 배우고, 일하고, 살 수 있는 기반을 만들겠다"고 강조했다.

허태정표 주거 공약의 핵심은 청년주택 5000호 공급이다. 허 후보는 단순한 물량 확대보다 '어디에 공급하느냐'에 초점을 맞췄다.

실제로 허 후보는 역세권과 도심융합특구 등 교통 접근성과 생활 인프라가 갖춰진 지역 중심으로 청년주택을 공급하겠다는 계획이다. 출퇴근과 문화생활, 생활 편의성을 모두 고려한 '정주형 청년주택' 개념이다.

공급 방식도 다각화했다. 허 후보는 민선 7기 당시 추진했던 대전도시공사 '다가온주택' 확대를 비롯해 LH 연계 공공주택, 공공지원형 청년 민간임대 모델까지 활용하는 이른바 '3트랙 공급 체계'를 제시했다. 단순 임대주택 공급을 넘어 청년층의 초기 정착 비용과 월세 부담을 낮추겠다는 전략으로 풀이된다.

허 후보는 청년 일자리 정책과도 연계성을 강조했다. 그는 AI·바이오·콘텐츠·방산·에너지·제조 등 ABCDEF 산업 기반의 청년 일자리 플랫폼을 구축하고 청년 기술창업 펀드를 통해 벤처기업 1000개 육성을 추진하겠다고 밝혔다.

또 만 14~23세 청소년·청년을 대상으로 문화바우처를 지급해 공연·전시·영화·도서 등에 사용할 수 있도록 하고, 이를 지역 소상공인과 연계해 지역경제 활성화 효과까지 노린다는 계획이다.

끝으로 허태정 후보는 "청년정책은 단순 복지가 아니라 도시의 미래 경쟁력 문제"라며 "청년특별시 대전을 만들겠다"고 강조했다.

nn0416@newspim.com