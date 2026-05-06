선물하기에 AI 탑재하는 네카오...커머스 경쟁 본격화

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네이버, AI 쇼핑 에이전트에 선물 에이전트 탑재

카카오, AI 선물탐험 도입 후 AI 선물하기 매출 지속 성장

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 네이버가 네이버플러스 스토어에 인공지능(AI) 선물 에이전트를 탑재하면서 선물하기에서도 AI 경쟁이 본격화되고 있다.

6일 업계에 따르면 네이버는 5월 가정의 달을 맞아 네이버플러스 스토어 애플리케이션의 'AI 쇼핑 에이전트'에 선물 특화 기능인 '선물 에이전트'를 탑재했다.

네이버 선물 에이전트 [사진= 네이버]

선물 에이전트는 사용자가 먼저 검색어를 입력하지 않아도 선물을 제안한다. '어버이날이 2일 남았어요'라는 식으로 어버이날 선물을 추천해주는 식이다.

어버이날 선물 추천 탭을 누르면 '어버이날 선물로 많이 찾는 상품', '건강 관련 상품', '현금 대신 드릴 만한 선물' 등의 예시를 추천해준다.

여기에 선물 에이전트는 대화형으로 검색할 수 있는 것이 특징이다. 검색어를 입력하면 해시태그를 통해 선물을 분류해준다. 여기에 '리뷰가 많은 제품', '별점이 높은 제품'으로 추가 입력하면 관련 내용으로 분류된 상품들을 볼 수 있다.

네이버의 선물 에이전트는 커머스 분야에서의 경쟁력을 높이기 위한 조치로 분석된다. 지난달 30일 발표한 네이버의 2026년 1분기 경영실적에 따르면 네이버 스마트스토어 거래액은 24% 성장했으며 네이버플러스스토어(네플스) 거래액도 28% 성장했다.

커머스가 AI와 함께 실적을 견인한 네이버는 1분기 매출 로 3조2411억원, 영업이익을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 16.3%, 영업이익은 7.2% 늘어난 수치다.

최수연 네이버 대표는 "2026년 네이버 커머스 전략은 배송 경쟁력 강화"라며 "하반기 멤버십과 연계한 무료 배송을 추진한다. 올해 N배송 커버리지는 25% 이상으로 설정했으며 목표대로 진행 중"이라고 밝혔다.

정의훈 유진투자증권 연구원은 "1분기 실적은 커머스와 광고가 견인했으나 인프라비 등 고정비 증가와 3분기 이후 플러스스토어 수수료 인상 효과가 제거되기 때문에 성장률을 유지하기 위해 AI 서비스의 유의미한 수익화 성과가 필요하다"고 밝혔다.

카카오톡 선물하기 서비스 [사진=카카오]

카카오는 앞선 2023년 9월부터 선물하기에 'AI 선물탐험'을 도입해 운영하고 있다. AI 선물 탐험은 이용자가 선물을 선택하기 전에 AI가 이용자에게 적합하다고 판단되는 선물 리스트를 추천한다.

선물 수신자의 위시 리스트, 수발신자의 선물 이력, 인기 있는 위시 상품 등을 바탕으로 추천 상품 리스트 후보군을 만드는 것이다.

올해 1월부터는 AI가 상품정보를 분석해 상품의 속성, 선물 대상, 선물 목적이 태그 형태로 상세 페이지를 통해 볼 수 있도록 했다.

AI가 한 줄로 요약한 상품 특성과 추천 대상 등의 정보를 통해 상품을 쉽게 비교하고 이해할 수 있도록 하고 고객의 상품 구매 결정을 돕는 것이다.

선물하기에 AI를 도입한 뒤 카카오의 AI 선물하기 비중은 전체 선물하기의 10%를 넘어서는 것으로 알려졌다.

선유진 LS증권 연구원은 "카카오는 생활 밀착형 AI 에이전트의 개념, 선물하기, 쇼핑, 플레이스 등 다양한 플랫폼을 순차적으로 연동해 연말까지 카카오 생태계를 하나의 슈퍼앱으로 통합할 예정"이라며 "플랫폼 기업에 가장 효과적이고 유리한 방식으로 AI 서비스를 활용하고 있다"고 평가했다.

origin@newspim.com