1Q 영업익 급감한 현대차...노조 성과급 '30%' 요구에 생산차질 우려

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현대차 노조, '순이익의 30% 성과급' 전면 내세워

완전 월급제, AI 고용 보장도 핵심 쟁점으로 부상

美관세 등 경영 불확실성 커져...협상 진통 불가피

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대자동차 노사가 올해 임금 및 단체협약(임단협) 교섭에 본격 착수했다. 이번 임단협 협상에선 성과급과 완전 월급제, 인공지능(AI) 고용 보장이 핵심 쟁점으로 떠오를 전망이어서 파업 등 갈등 재현에 따른 생산 차질 우려가 커지고 있다.

현대차 노사는 6일 울산공장에서 최영일 현대차 대표이사, 박상만 전국금속노조위원장, 이종철 금속노조 현대차지부장 등 노사 교섭 대표 등 60여명이 참석해 상견례를 시작으로 올해 교섭 일정과 방향 등에 대한 의견을 나눴다.

현대차 노조는 기본급 14만9600원(호봉승급분 제외) 인상과 함께 지난해 순이익의 30%를 성과급으로 지급할 것을 요구하고 있다. 순이익 대비 성과급 비율은 삼성전자 노조(15%), 삼성바이오로직스 노조(20%) 등보다 높은 수준이다. 지난해 현대차의 연간 순이익 10조3648억원을 기준으로 성과급 규모를 단순 계산하면 3조원을 넘어선다.

현대자동차 노사 관계자들이 6일 현대차 울산공장 본관 동행룸에서 2026년 임금협상 상견례를 하고 있다 [사진=현대자동차 노동조합]

또한 노조는 AI와 로봇 도입 과정에서 고용과 노동조건을 보장해야 한다는 내용을 요구안에 포함했다.

요구안은 완전 월급제 시행, 상여금 750%에서 800%로 인상, 노동 강도 강화 없는 노동시간 단축, 국민연금 수급 시기와 연동한 정년 연장(최장 65세), 신규 인원 충원 등도 담았다.

완전 월급제는 근무 일수와 관계없이 일정한 월급을 보장하는 방식으로, 노동시간이 줄어도 임금 수준을 유지할 수 있다는 점에서 노조가 강하게 요구해온 사안이다. 현대차 노조는 올 초 휴머노이드 로봇 '아틀라스'의 공장 투입과 관련해 "노사 합의 없이는 단 1대의 로봇도 투입할 수 없다"고 입장을 내놓은 바 있다.

사측은 관세 등 하반기 경영 불확실성을 이유로 성과급 확대 요구 등에 난색을 표하는 것으로 알려졌다.

현대차는 지난 1분기 역대 사상 최대 매출액을 거두고도 대미 수출 관세, 중동 전쟁 등 대외 변수 영향으로 영업이익은 전년 대비 30% 급감한 2조5147억원을 기록했다.

1분기 관세 영향은 8600억원으로 집계됐고 중동 전쟁 등에 따른 원자재 가격 상승으로 1분기에만 당초 계획보다 2000억원 이상 추가 부담이 생겼다. 현대차는 거시경제 불확실성 확대, 지정학적 리스크 증가, 국가 간 무역 갈등 심화 등으로 예측하기 어려운 경영환경이 지속될 것으로 전망했다.

박광래 신한투자증권 애널리스트는 "관세와 (친환경차 판매 확대를 위한) 인센티브는 향후에도 수익성을 규정할 구조적 과제로 남을 것"이라고 전망했다.

업계에선 성과급 수준 뿐 아니라 AI·로봇 도입과 연계된 고용 보장과 사전 협의 절차 등을 둘러싸고 노사 간 줄다리기가 이어질 것으로 보고 있다.

업계 관계자는 "성과급을 순이익의 30%라는 이익연동 구조로 요구하고 있고, AI·로봇 도입에 대한 사전 노사 합의 의무화 등 고용안정과 미래 일자리 이슈를 전면에 내세운 것이 특징"이라며 "올해 협상은 예년보다 복잡해질 것"이라고 전망했다.

현대차 노사는 지난해 임금협상에서 6년 연속 이어온 무분규 기록이 중단되며 갈등을 빚었다. 당시 노조는 3차례 부분 파업을 벌인 끝에 임단협을 타결했지만 사흘간 약 4000억원의 생산 차질이 빚어졌다. 올해 역시 협상 과정에서 파업 등 갈등이 재현될 가능성이 높아져 생산 차질 우려가 커지고 있다.

y2kid@newspim.com