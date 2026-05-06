안산시 '중소기업 수출물류비 지원사업' 추진

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중소 제조기업 수출 경쟁력 강화

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 관내 중소 제조기업의 수출 경쟁력 강화를 위해 '2026년 중소기업 수출물류비 지원사업'을 추진한다고 6일 밝혔다.

안산시청 전경. [사진=안산시]

시에 따르면 이번 사업은 최근 글로벌 물류비 상승과 대외 불확실성 확대로 어려움을 겪는 수출기업의 부담을 줄이고, 해외시장 진출과 수출 활성화를 지원하기 위해 마련됐다.

지원 대상은 관내 중소 제조기업 21개사 안팎이다. 전년도 수출액 2000만 달러 이하 기업 가운데 안산시에 사업자등록 또는 공장등록을 마치고 지방세를 완납한 기업이 신청할 수 있다.

안산시는 수출 과정에서 발생한 국내외 운송료 등 물류비의 70%를 기업당 최대 300만 원까지 지원할 계획이다. 2026년 수출 신고 건에 대해서는 소급 적용도 가능하다. 해상과 항공, 육로 운송을 모두 포함해 기업의 실질적인 비용 부담을 줄이는 데 초점을 맞췄다.

다만 해외 국가 간 운송료와 관세, 부가세, 창고보관비, 보험비, 무상거래 물류비 등은 지원 대상에서 제외된다. 같은 수출 건으로 다른 기관의 지원을 받은 경우 중복 지원도 받을 수 없다.

사업은 기업이 물류비를 먼저 집행한 뒤 신청하는 방식으로 운영된다. 신청 기간은 5월 6일부터 20일까지이며, 경기기업비서 누리집에서 온라인으로 접수하면 된다.

이번 사업은 경기도경제과학진흥원이 위탁 수행하며, 자세한 사항은 경기도경제과학진흥원 서부권역센터로 문의하면 된다.

김운학 산업지원본부장은 "이번 사업이 수출 중소기업의 물류비 부담을 줄이고 해외시장 진출 기반을 넓히는 데 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 기업의 수출 경쟁력 강화를 위한 지원을 이어가겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com