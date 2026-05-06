"도심 한복판에 대형 노천탕 떴다"…유성온천축제, 3일간 힐링 대잔치

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족욕하고 드론쇼·DJ파티까지…'유성온천문화축제' 8일 개막

하이키·케이윌·자우림 출격…1500대 드론쇼로 봄밤 물들여

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 유성의 대표 봄축제인 유성온천문화축제가 올해는 유림공원으로 무대를 옮겨 시민들을 만난다. 온천로 공사로 장소는 바뀌었지만 오히려 '공원형 힐링 축제'로 새 단장하며 더 풍성한 프로그램을 자랑한다.

대전 유성구는 오는 8일부터 10일까지 3일간 유림공원 일원에서 '2026 유성온천문화축제'를 개최한다고 6일 밝혔다.

지난해 열린 유성온천문화축제에서 참가자들이 족욕을 즐기고 있다. [사진=대전 유성구] 2026.05.06 nn0416@newspim.com

올해 축제의 핵심 키워드는 '마음 치유'다. 축제장 한편에는 실제 온천수 족욕을 즐길 수 있는 '유성온천 문화목욕탕'이 조성된다. 방문객들은 테마형 족욕 체험은 물론 온천 향기 치유 미니돔, 향낭 만들기 등을 즐기며 도심 속 힐링을 경험할 수 있다.

특히 올해는 "걷다가 쉬고, 쉬다가 공연 보는" 공원형 축제 콘셉트를 강화했다. 유림공원 곳곳에서 버스킹과 퍼레이드가 이어지고, 잔디밭과 산책로를 따라 자연스럽게 축제를 즐길 수 있도록 구성했다.

개막 첫날부터 분위기는 뜨겁다. 8일 열리는 개막식에는 하이키, 케이윌, 자우림 등이 무대에 올라 축제 열기를 끌어올린다. 밤하늘에는 1500대 드론이 갑천 일대를 수놓는 대형 드론 라이트쇼도 펼쳐진다.

둘째 날에는 어린이 뮤지컬과 난타 공연, 7080 콘서트가 이어지고 밤에는 DJ파티와 힙합 공연으로 분위기를 바꾼다. 마지막 날에는 청소년 오케스트라와 뮤직·댄스 경연대회 결선, 폐막 공연 등이 예정돼 있다.

가족 단위 체험 프로그램도 대폭 늘렸다. 세계문화체험존에서는 각국 음식과 전통놀이, 의상 체험을 즐길 수 있고 드론·로봇 등 과학 체험 프로그램도 운영돼 '온천도시 유성'과 '과학도시 대전' 이미지를 동시에 담아냈다.

박문용 유성구청장 권한대행은 "올해 축제는 유림공원이라는 새로운 공간에서 시민들이 온천과 문화, 휴식을 함께 즐길 수 있도록 준비했다"며 "도심 속 힐링 축제로 특별한 추억을 만들길 바란다"고 말했다.

nn0416@newspim.com