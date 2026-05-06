익산시 민선 6~8기 시정 마무리...70여 사업지 집중 관리 추진

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정헌율 시장 한달간 현장 행정 운영·완료사업 점검과 추진사업 공정 관리 병행

10년 시정 성과 점검 및 무결점 인수인계 준비·행정 연속성과 책임성 강화





[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 민선 6~8기 10년간 추진한 주요 사업 마무리를 위해 현장 중심 행정에 나섰다고 6일 밝혔다.

익산시는 오는 29일까지를 '현장 행정 집중 기간'으로 정하고, 주요 사업지 70여 개소를 대상으로 점검을 진행한다. 이번 점검은 시정 성과를 시민 눈높이에서 평가하고 추진 중인 사업의 완성도를 높이기 위해 추진된다.

정헌율 시장은 기간 동안 매일 3~4곳의 현장을 직접 방문해 사업 운영 실태와 추진 상황을 확인한다.

정헌율 익산시장이 민선 6~8기 시정 마무리를 위한 집중 현장 행정에 돌입했다.[사진=익산시]2026.05.06 lbs0964@newspim.com

완료 사업은 시설 구축 여부와 운영 효율성, 시민 이용 편의 등을 점검하고 추진 중인 사업은 공정률과 현장 애로사항을 중심으로 관리한다.

시는 이를 통해 사업 지연 요인을 사전에 차단하고 계획된 일정 내 완공을 유도하는 한편 사후 관리 체계도 강화할 방침이다.

첫 일정으로 정 시장은 함열읍 그린바이오 벤처캠퍼스와 청소년디딤센터를 방문해 운영 현황을 점검하고 관계자들을 격려했다.

익산시는 이번 현장 점검 결과를 차기 시정 인수인계 자료로 활용해 행정의 연속성과 효율성을 높일 계획이다.

정헌율 시장은 "지난 10년은 익산이 미래 성장 기반을 다져온 시기였다"며 "임기 마지막까지 사업을 책임 있게 마무리해 시민이 체감하는 성과로 이어지도록 하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com