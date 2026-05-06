전남도, 기획처에 AI·조선 AX 국고 반영 건의

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태양광·자율조선 지원 요청

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 재생에너지 기반 인공지능(AI) 인프라와 조선업 자동화 사업의 2027년 국고 반영을 기획재정부에 공식 건의했다.

전남도는 조용범 기획재정부 예산실장이 해남 솔라시도와 영암 HD현대삼호를 방문해 산업 현장을 점검하고 지역 현안과 기업 애로를 청취했다고 6일 밝혔다.

이번 방문은 재생에너지 허브와 데이터센터 예정지, 조선업 자동화 전환 현장을 확인하기 위해 마련됐다. 조 실장은 솔라시도에서 기업도시 조성 현황을 보고받고 국가 AI컴퓨팅센터 부지와 태양광 발전단지, 에너지저장장치 시설을 둘러봤다.

기획처 예산실장 방문 보고. [사진=전남도] 2026.05.06 ej7648@newspim.com

전남도는 솔라시도가 풍부한 재생에너지를 바탕으로 RE100 산업단지와 국가 AI 인프라 구축의 최적지라고 설명했다. 안정적 전력 공급이 데이터센터 조성의 핵심 조건이며 이는 AI 산업 확대로 이어진다고 강조했다.

도는 '솔라시도 태양광 공동접속설비 구축' 사업의 국비 지원을 요청했다. 총사업비 1조1943억 원 규모로 송전선로와 변전소 등 전력 인프라를 구축하는 사업이다. 2027년 국비 493억 원 반영과 예비타당성 조사 면제를 건의했다.

조 실장은 HD현대삼호로 이동해 조선업 AX 추진 현황을 보고받고 지능형 용접 로봇과 야드 자동화 공정을 점검했다. 전남도는 인력 감소와 글로벌 경쟁 심화에 대응하기 위해 AI·로봇 기반 제조 혁신이 필요하다고 설명했다.

아울러 'AI 자율운영 조선소 혁신거점 구축' 사업도 제안했다. 대불산단과 자유무역지역을 중심으로 24시간 자율운영 체계와 지능형 물류 플랫폼을 구축하는 사업으로 총사업비는 약 3000억 원이다. 도는 2027년 핵심 기술개발비 150억원 반영을 요청했다.

이날 전남도는 여수·광양항 북극항로 실증, 영암~광주 초고속도로, 벼 재배농가 퇴직연금 도입 등 국고 사업과 전남·광주 통합특별시 재정분권 강화, 전라선 고속철도 추진도 함께 건의했다.

황기연 전남도 행정부지사는 "현장 방문은 전남 미래 산업 여건과 국고 지원 필요성을 공유한 자리"라며 "2027년 정부예산 반영을 위해 관계 부처와 협력을 강화하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com