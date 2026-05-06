[MLB] '데뷔 안타=결승타' 송성문, 이정후와 맞대결서 '활짝'…LAD 김혜성 미출장

AI 핵심 요약beta
- 송성문이 6일 샌디에이고 선발 데뷔전에서 4타수 2안타 2타점으로 활약했다.
- 송성문은 4회초 2루타로 역전 결승타를 기록하며 빅리그 첫 안타를 남겼다.
- 샌디에이고는 송성문의 활약에 힘입어 샌프란시스코를 10-5로 꺾었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=미국 메이저리그(MLB) 샌디에이고 송성문이 빅리그 선발 데뷔전에서 좋은 활약을 펼쳤다. 맞대결한 이정후는 팀 패배로 웃지 못했다.
송성문이 6일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 샌프란시스코와 2026 미국 메이저리그(MLB) 정규시즌 경기에서 2루수, 9번타자로 선발 출전해 4타수 2안타 2타점 2득점에 도루까지 기록하며 만점 활약을 선보였다.
샌디에이고는 이날 주전 2루수 제이크 크노넨워스를 7일 부상자 명단으로 올리며 송성문을 빅리그 엔트리에 등록했다. 송성문은 지난달 26일 멕시코시티에서 열린 애리조나와 MLB 멕시코시티 시리즈에서 빅리그 첫 등록에는 성공했지만 27일 대주자로만 출전 후 다시 마이너리그로 내려가야 했다.
이날 3-4로 뒤지고 있는 4회초 2사 1, 2루 때 두 번째 타석에서 송성문은 2타점 적시 2루타로 MLB 데뷔 안타, 타점을 기록했다. 샌디에이고는 5-4로 역전했고, 송성문의 안타가 결승타로 기록됐다. 송성문은 상대 송구 실책으로 3루까지 질주했다. 이후 잭슨 메릴의 적시타로 샌디에이고가 6-4까지 점수 차를 벌렸다.
8-5로 앞서고 있는 8회초 송성문은 투수 앞 땅볼을 쳤지만, 1루수가 공을 제때 찾지 못해 행운의 안타로 기록됐다. 내친김에 도루까지 선보였고 포수의 송구 실책까지 유도한 송성문은 3루까지 쉽게 진루했다. 이후 메릴이 좌익수 방면 적시 2루타를 쳤고, 샌디에이고는 9-5까지 달아났다.
빅리그 선발 데뷔전에서 훨훨 날아다닌 송성문을 앞세운 샌디에이고는 샌프란시스코에 10-5로 승리했다.
샌프란시스코 이정후는 이날 우익수, 1번타자로 출전해 1안타 1타점 1득점으로 4경기 만에 안타와 이달 첫 타점을 신고했다. 특히 1회말 선두타자로 안타를 치며 출루했고, 케이시 슈미트의 홈런으로 선제 득점을 기록했다. 그러나 선발투수 로건 웹이 4이닝 동안 62개 공을 던지며 5피안타(1피홈런) 4탈삼진 6실점(6자책)으로 흔들렸고, 결국 샌프란시스코는 패했다.
한편, LA다저스 김혜성은 최근 좋은 타격 흐름에도 불구하고 결장했다. 다저스는 선발 오타니 쇼헤이는 7이닝 동안 89개의 공을 던지며 4피안타(2피홈런) 1사사구 8탈삼진 2실점(2자책)을 기록했지만, 득점 지원을 받지 못해 패했다.
willowdy@newspim.com