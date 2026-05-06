[MLB] '데뷔 안타=결승타' 송성문, 이정후와 맞대결서 '활짝'…LAD 김혜성 미출장

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=미국 메이저리그(MLB) 샌디에이고 송성문이 빅리그 선발 데뷔전에서 좋은 활약을 펼쳤다. 맞대결한 이정후는 팀 패배로 웃지 못했다.

송성문이 6일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 샌프란시스코와 2026 미국 메이저리그(MLB) 정규시즌 경기에서 2루수, 9번타자로 선발 출전해 4타수 2안타 2타점 2득점에 도루까지 기록하며 만점 활약을 선보였다.

[미국 캘리포니아주 샌프란시스코 로이터=뉴스핌] 유다연 기자= 샌디에이고 송성문이 6일(한국시간) 미국 캘리포니아주 오라클파크에서 열린 샌프란시스코와 2026 미국 메이저리그(MLB) 경기에서 때린 데뷔 첫 안타를 역전 및 결승타로 기록했다.2026.05.06 willowdy@newspim.com

샌디에이고는 이날 주전 2루수 제이크 크노넨워스를 7일 부상자 명단으로 올리며 송성문을 빅리그 엔트리에 등록했다. 송성문은 지난달 26일 멕시코시티에서 열린 애리조나와 MLB 멕시코시티 시리즈에서 빅리그 첫 등록에는 성공했지만 27일 대주자로만 출전 후 다시 마이너리그로 내려가야 했다.

이날 3-4로 뒤지고 있는 4회초 2사 1, 2루 때 두 번째 타석에서 송성문은 2타점 적시 2루타로 MLB 데뷔 안타, 타점을 기록했다. 샌디에이고는 5-4로 역전했고, 송성문의 안타가 결승타로 기록됐다. 송성문은 상대 송구 실책으로 3루까지 질주했다. 이후 잭슨 메릴의 적시타로 샌디에이고가 6-4까지 점수 차를 벌렸다.

8-5로 앞서고 있는 8회초 송성문은 투수 앞 땅볼을 쳤지만, 1루수가 공을 제때 찾지 못해 행운의 안타로 기록됐다. 내친김에 도루까지 선보였고 포수의 송구 실책까지 유도한 송성문은 3루까지 쉽게 진루했다. 이후 메릴이 좌익수 방면 적시 2루타를 쳤고, 샌디에이고는 9-5까지 달아났다.

빅리그 선발 데뷔전에서 훨훨 날아다닌 송성문을 앞세운 샌디에이고는 샌프란시스코에 10-5로 승리했다.

샌프란시스코 이정후는 이날 우익수, 1번타자로 출전해 1안타 1타점 1득점으로 4경기 만에 안타와 이달 첫 타점을 신고했다. 특히 1회말 선두타자로 안타를 치며 출루했고, 케이시 슈미트의 홈런으로 선제 득점을 기록했다. 그러나 선발투수 로건 웹이 4이닝 동안 62개 공을 던지며 5피안타(1피홈런) 4탈삼진 6실점(6자책)으로 흔들렸고, 결국 샌프란시스코는 패했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김혜성. [사진=로이터] 2026.04.27 psoq1337@newspim.com

한편, LA다저스 김혜성은 최근 좋은 타격 흐름에도 불구하고 결장했다. 다저스는 선발 오타니 쇼헤이는 7이닝 동안 89개의 공을 던지며 4피안타(2피홈런) 1사사구 8탈삼진 2실점(2자책)을 기록했지만, 득점 지원을 받지 못해 패했다.

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