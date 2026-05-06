경기도교육청학생교육원, 학생자치회 역량 강화

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청학생교육원이 6일부터 11월 20일까지 도내 초중고 학생자치회를 대상으로 학생자치 리더십 프로그램을 운영한다.
- 프로그램은 창의적 사고와 민주적 소통을 바탕으로 협력적 리더십을 함양하도록 설계됐다.
- 총 68개 학교를 대상으로 시행되며 강사 수당과 교육 물품은 교육청이 전액 지원한다.
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[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청학생교육원은 6일부터 11월 20일까지 도내 초·중·고등학교 학생자치회를 대상으로 '학교로 찾아가는 학생자치 리더십 프로그램'을 운영한다고 밝혔다.
이번 프로그램은 학교 현장으로 직접 찾아가는 맞춤형 교육을 통해 학생들이 창의적 사고와 민주적 소통을 바탕으로 협력적 리더십을 함양하고 공동체적 인성을 갖춘 리더로 성장하도록 지원하기 위해 기획됐다.
주요 활동으로는 ▲어울림의 시간▲리더십의 재발견▲내일을 향한 약속 등이 포함된다.
'학교로 찾아가는 학생자치 리더십 프로그램'은 총 68개 학교를 대상으로 시행되며 상반기 대상 학교는 선정이 완료됐다.
하반기 대상 학교 선정은 오는 7월 중 별도로 안내할 방침이며 프로그램을 운영하는 데 필요한 강사 수당과 교육 물품 등은 경기도교육청학생교육원이 전액 지원한다.
지미숙 원장은 "이번 프로그램을 통해 학생들이 학교 자치의 주체로서 서로 소통하고 성장하는 기회가 되길 기대한다"며 "앞으로도 학교 교육과정과 유기적으로 연계된 현장 중심의 맞춤형 지원에 힘쓰겠다"고 말했다.
beignn@newspim.com