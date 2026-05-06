나주시, 22~24일 영산강 둔치서 영산포 홍어·한우축제 개최

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미식·공연 결합 체류형 확대

[나주시=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 나주시는 22일부터 24일까지 영산강 둔치체육공원 일원에서 '제22회 영산포 홍어·한우축제'를 열고 미식과 공연, 체험을 결합한 체류형 축제를 선보인다.

6일 나주시와 축제 추진위원회에 따르면 이번 행사는 600년 전통의 영산포 숙성 홍어와 '나주들애찬 한우'를 중심으로 한 남도 대표 미식 축제다. 나주읍성에서 15~17일 열리는 천년나주목읍성문화축제에 이어 5월 축제 분위기를 이어간다.

홍어 거리. [사진=나주시] 2026.05.06 ej7648@newspim.com

행사는 기존 먹거리 중심에서 벗어나 공연·체험·휴식을 결합한 체류형으로 확대한다. 영산강 둔치 일대 16만㎡ 규모 꽃양귀비와 안개초 단지와 연계한 포토존과 산책 공간을 조성해 계절 관광지 기능도 강화했다.

축제장에서는 홍어 할인 판매(국내산 35%, 수입산 50%)와 한우 직영 판매장(30% 할인), 구이존을 운영한다. 에어바운스, 랜덤플레이댄스, 버블쇼 등 가족·청년층 참여형 프로그램과 로컬푸드 판매장, 플리마켓도 마련된다. 주차는 행사장과 인근 도로변을 무료 개방한다.

공연도 이어진다. 22일 류지광·박성현·이은비, 23일 신승태·진이랑·이승우가 무대에 오른다. 24일에는 박서진을 비롯한 가수 공연과 불꽃놀이로 폐막한다.

장행준 추진위원장은 "5월 나주를 찾는 관광객들이 역사와 미식, 문화를 함께 즐기길 바란다"고 말했다.

한편 지난해 열린 '제21회 영산포 홍어·한우 축제'에는 3일간 13만 5000여 명이 방문했다.

ej7648@newspim.com