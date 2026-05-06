'오세훈 선대위' 실무 전문가 대거 인선…부동산·교통 현안 실행력 강화

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이창무·유창수·김상한·김선순 등 시정 경험 전문가 전면 배치

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 '삶의질특별시 서울' 선거대책위원회는 6일 부동산과 민생 현안 해결을 위한 전문가 중심의 추가 인선을 단행했다.

지난달 29일 발표한 인선이 당 중진과 현역 의원 중심의 정무 사령탑 구축이었다면, 이번 인선은 서울 시정의 핵심 과제를 현장에서 집행해 본 실무 전문가 배치가 핵심이다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 6일 오후 종로구 대왕빌딩의 선거캠프에서 개최된 '부동산지옥 시민대책회의 출정 기자회견'에 참석해 생각을 정리하고 있다. 행사에는 박수민,윤희숙,김재섭 공동선대위원장이 참석했다. 2026.05.06 yym58@newspim.com

이날 인선에서는 주거 안정과 도시 경쟁력 제고를 위해 학계와 행정 전문가들이 대거 합류했다. 이창무 한양대 도시공학과 교수가 '서울부동산정상화특위' 위원장을 맡아 부동산 시장 안정을 위한 정책 설계를 총괄한다. 유창수 전 서울시 행정2부시장은 '정비사업정상화특위'를 통해 도심 정비사업의 효율적 추진을 지원한다.

시민의 일상과 직결된 주거 비용·교통 문제 해결을 위한 조직도 보강했다. 박진웅 강북구을 당협위원장이 '전월세정상화특위' 위원장을 맡아 임대차 시장 안정과 서민 주거 환경 개선에 집중한다. 이광석 전 서울시 정책특보는 '서울교통혁신특위'를 담당해 대중교통 체계 개편과 시민 편의 증진을 위한 대안 마련에 주력한다.

교육 격차 해소와 계층 이동 사다리 복원을 위해 행정 전문가들의 역량도 결집했다.

김상한 전 서울시 행정1부시장이 '서울런교육특위'를 이끌며 교육 복지 정책의 완성도를 높인다. 강성만 금천구 당협위원장(소상공인힘보탬)과 김선순 전 서울시 여성가족실장(마약및사회불안퇴치특위), 김원필 국민의힘 서울 강북구갑 당협위원장(공정도시서울), 임채홍 위원장(서울희망포럼특위) 등도 각 분야에서 현장 밀착형 정책 완성을 책임진다.

선대위 관계자는 "시민들이 민생 현장에서 가장 절실하게 느끼는 현안에 대해 즉각적이고 실행 가능한 해법을 제시하겠다는 선대위의 의지가 반영된 것"이라며 "실제 서울 시정을 깊이 이해하고 대안을 제시할 실력파 전문가를 선별하는 데 집중했다"고 밝혔다.

kh99@newspim.com