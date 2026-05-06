数据：韩国1Q出口额升至全球第五 超越日本

纽斯频通讯社世宗5月6日电 数据显示，今年第1季度韩国出口表现强劲，规模位居全球第5，并超过日本。分析认为，在半导体出口带动下，韩国全年出口有望首次超越日本。

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产业通商部数据显示，今年第1季度韩国出口额为2199亿美元，同比增长37.8%；同期日本出口额为约1895亿美元，同比增长7.2%。韩国季度出口规模继2024年第4季度和去年第2季度后，再次超过日本。

根据世界贸易组织（WTO）统计，截至今年2月，韩国出口额为1332亿美元，同比增长31.3%，继中国、美国、德国和荷兰之后位列第5位；日本为1203亿美元，同比增长8.5%，位列第6位。

分析指出，半导体出口大幅增长是韩国出口上升的主要动力。第1季度半导体出口额达785亿美元，同比增长139%。其中，DRAM出口增长249.1%至357.9亿美元，NAND增长377.5%至53.9亿美元，系统半导体增长13.5%至121.1亿美元。

同期，汽车出口172亿美元，同比小幅下降0.3%；生物健康产品出口42亿美元，同比增长9.6%；二次电池出口19.6亿美元，同比增长9.9%；纺织品出口25.2亿美元，同比下降0.6%。

韩国产业通商部长官金正官表示，半导体出口在带动整体增长的同时，其他品类也保持较好增势，使第1季度出口创下历史新高。但受中东局势推高能源价格、全球供应链不稳定及美国关税政策不确定性等因素影响，韩国出口前景仍面临一定压力。政府将通过扩大贸易金融、强化出口保险及完善物流体系等措施支持企业，巩固出口增长势头。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社