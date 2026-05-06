김산, 무안군수 민주당 후보 확정…경선 갈등 봉합 '원팀' 본선 압승 다짐

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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 김산 무안군수 예비후보가 최고위원회 의결을 거쳐 최종 후보로 확정되며 원팀 선대위 구성에 나섰다.

김산 예비후보는 6일 보도자료를 통해 경선과 상대 후보가 신청한 재심 절차를 거쳐 확정된 이번 결정에 대해 "중단 없는 무안 발전을 바라는 군민과 당원의 뜻이 모인 결과"라고 밝혔다.

김산 전남 무안군수 예비후보. [사진=조은정 기자]

이어 "공정한 경쟁을 펼친 동료 후보들에게 감사와 위로를 전한다"고 말했다.

김 예비후보는 경선 과정에서 불거진 갈등을 봉합하고 경쟁 후보들을 아우르는 '원팀' 선거대책위원회를 구성해 당 결집에 나설 방침이다.

특히 경선 과정에서 제시된 타 후보 공약을 적극 수용해 정책에 반영하겠다는 입장이다. 그는 "경선의 열정은 모두 무안 발전을 위한 것"이라며 "이제는 차이를 넘어 민주당과 무안의 승리를 위해 하나로 뭉쳐야 한다"고 강조했다.

김산 캠프는 지역위원회와 협의를 거쳐 조속히 선대위 구성을 마무리하고 본선 체제에 돌입할 계획이다. 김 예비후보는 "3선의 풍부한 경험을 토대로 본선 승리를 통해 무안 발전과 군민 삶의 질 향상을 이루겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com