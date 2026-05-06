경기도 '미래성장펀드 8호' 총 2246억 조성 완료

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특정 국가·품목 의존도가 높은 수출 구조를 개선

글로벌 시장 재편에 대응할 수 있는 기업 체질개선 유도

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 관세증가와 중동 정세 불안 등으로 수출 여건이 악화된 수출기업들의 경쟁력을 높이기 위해 지난달 말 '미래성장펀드 8호' 조성을 완료했다고 6일 밝혔다.

경기도청 전경. [사진=경기도]

도에 따르면 '미래성장펀드 8호'는 특정 국가·품목 의존도가 높은 수출 구조를 개선하고, 글로벌 시장 재편에 대응할 수 있는 기업 체질개선 유도에 목적을 두고 조성됐다.

경기도와 경기도경제과학진흥원이 함께 100억 원을 출자했으며 민간투자금 2146억 원을 합쳐 총 2246억 원이 조성됐다. 이는 도가 당초 목표했던 500억 원의 4배가 넘는 금액이다.

미래성장펀드 8호는 도내 수출 기업 중 ▲연구개발에 강점이 있는 기업▲수출 지역을 다변화 하거나 수출 제품 원자재의 국산화를 추진하는 기업▲미래성장육성산업으로 사업전환을 꾀하는 기업 등에 250억 원 이상을 투자할 예정이다.

도는 당초 지난해 대미 관세로 어려움을 겪는 기업을 지원하기 위해 8호를 구상했으나 최근 중동정세 불안과 글로벌 공급망 변화 등 대외 여건이 빠르게 변하면서 지원 범위를 확대했다.

남궁웅 경기도 지역금융과장은 "최근 중동 정세 불안으로 도내 수출 기업들이 체감하는 피해가 큰 상황"이라며 "현장에서 기업들이 즉각적으로 변화를 느낄 수 있도록 모든 가용 자원을 동원해 신속히 대응하겠다"고 말했다.

도는 지난 3월 중동 정세 영향으로 수출입 차질 등 경영 위기에 처한 기업들을 돕기 위해 '중동 위기 대응 특별경영자금' 600억 원을 긴급 투입했으며 현재까지 18개 기업에 83억 원을 지원한 바 있다.

1141world@newspim.com