경남도, 낙동강 수질 개선 사업 본격화…4067억 투입

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질소·인 저감 및 하수 관리 대책 추진

수돗물 안전 확보·조류독소 분석 강화



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 여름철 낙동강 녹조 확산에 대비해 오염원 차단부터 정수 관리까지 아우르는 종합 대응에 나섰다.

도는 '2026년 낙동강 녹조 발생 대응 계획'을 수립하고 본격 시행한다고 6일 밝혔다. 기상청 전망에 따라 올여름 고온이 예상되면서 녹조 발생 가능성이 높아진 데 따른 선제 조치다.

본포취수장 살수장치 가동 모습[사진=경남도] 2026.05.06

도는 녹조의 주요 원인인 질소·인 등 영양염류의 유입을 줄이기 위해 행정력을 집중한다. '낙동강 수질개선 종합대책(2026~2030년)'에 따라 올해 4067억 원을 투입해 수질 개선 사업을 추진한다.

주요 사업은 마을하수저류시설 설치, 그린빗물 인프라 구축, 산업단지 완충저류시설 확충, 농업 비점오염 집중 관리, 폐양액 처리 개선 등이다. 낙동강으로 유입되는 지류·지천 관리를 위해 수계 내 471개 지방하천의 오염 실태 조사와 환경 개선도 병행한다.

도는 법정 조류경보 발령 이전 단계인 '우려' 단계를 자체 운영해 대응 시점을 앞당겼다. 5월부터 유해 남조류가 기준치에 근접하기 전 오염원 사전 점검과 하·폐수처리장 총인 배출 기준 강화, 정수장 약품 확보 등 사전 대응을 완료한다.

조류경보가 발령되면 폐수 및 가축분뇨 배출시설 점검을 강화하고, 정수장 조류독소 분석을 하루 1회까지 확대하는 등 비상 대응체계를 가동한다.

도민 우려가 큰 수돗물 안전 확보에도 집중한다. 낙동강 본류를 취수원으로 하는 도내 11개 취·정수장에는 조류 차단막과 수면포기기, 살수장치 등을 운영한다. 활성탄과 오존을 활용한 고도정수처리 공정을 통해 조류독소와 냄새 유발 물질을 제거한다는 방침이다.

현재까지 도내 정수된 수돗물에서 조류독소가 검출된 사례는 없는 것으로 확인됐다. 농산물에 대한 조류독소 영향 논란과 관련해서는 시민사회와 공동 조사를 추진해 정확한 정보를 제공할 계획이다.

이재철 환경산림국장은 "기후변화로 녹조 발생 시기가 앞당겨지고 지속 기간도 길어지는 상황"이라며 "오염원 관리와 정수처리를 강화해 도민이 안심할 수 있는 물 환경을 구축하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com