이범석 "돔구장 포함 종합 스포츠콤플렉스 건설"…청주 1호 공약 발표

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"2036년 완공 목표…국비·민자 유치로 국제대회·K콘텐츠 거점 조성

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 이범석 국민의힘 청주시장 후보가 돔구장을 포함한 1호 공약으로 내걸고 본격 추진 의지를 밝혔다.

이 후보는 6일 청주시청 브리핑실에서 공약 발표를 통해 "돔구장을 포함한 종합 스포츠 콤플렉스를 반드시 완성해 청주시의 스포츠·문화 인프라를 획기적으로 개선하겠다"고 말했다.

6일 국민의힘 이범석 청주시장 후보가 청주시청 브리핑실에서 1차 공약을 발표하고 있다. [사진=이범석 캠프] 2026.05.06 baek3413@newspim.com

현재 사직동 일원에 위치한 청주실내체육관(1974년), 청주종합경기장(1979년), 청주야구장(1979년), 남궁유도회관(1979년) 등 주요 체육시설은 준공 이후 수십 년이 지나 노후화가 심각한 상태다.

국제경기 개최 기준을 충족하지 못하는 데다 주차 공간 부족과 편의시설 미비로 관람객 불편과 교통 혼잡이 반복되고 있다.

이 후보는 이러한 문제를 해소하기 위해 기존 시설의 전면 이전을 전제로 한 종합 스포츠 콤플렉스 조성 계획을 제시했다.

앞서 청주시는 2025년 11월 관련 연구용역을 마무리하고 대규모 경기 유치와 수익·편의시설 확충, 교통체계 개선 등을 포함한 기본 구상을 마련한 바 있다.

이 후보는 민선 8기에서 추진해 온 종합 스포츠 컴플렉스 계획에 돔구장 건설을 연계해 사업을 구체화하겠다고 강조했다.

특히 2036년 완공을 목표로 국제 행사 유치형 경기장 건립을 통해 국비를 확보하고 대기업 민간 투자 유치와 체육 시설 기금 신설 등을 병행하는 재원 조달 방안을 제시했다.

입지와 연계 전략도 언급했다. 돔구장은 청주오스코(OSCO)와 연계해 복합 문화 기능을 강화하고 종합 스포츠 컴플렉스는 흥덕구 다목적 실내체육관과 연계해 시너지 효과를 극대화한다는 구상이다.

이 후보는 "청주는 청주국제공항과 KTX 오송역, 경부·중부고속도로 등 광역 교통망을 갖춘 최적의 입지"라며 "돔구장 유치를 통해 종합 스포츠 컴플렉스를 완성하겠다"고 강조했다.

이어 "국제 스포츠 대회는 물론 K팝 공연과 대형 문화 행사를 유치하면 청주의 스포츠·문화·경제 전반에 큰 변화를 가져올 것"이라며 "민선 9기에는 계획을 구체화해 시민이 체감할 수 있도록 속도감 있게 추진하겠다"고 덧붙였다.

baek3413@newspim.com