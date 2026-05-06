강진원 강진군수 예비후보 "의혹 전면 부인…사실이면 즉각 사퇴"

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구태의연한 정치 공세, 상중임에도 "전부 사실 아니다" 입장 밝혀

[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 무소속 강진원 강진군수 후보 측이 제기된 각종 의혹을 전면 부인하며 사법기관에서 사실로 확인될 경우 즉각 공직에서 물러나겠다고 밝혔다.

강진원 예비후보 선거대책위원회는 6일 입장문을 내고 최근 강진군에 출마하는 민주당 소속 후보들의 의혹 제기에 대해 "근거 없는 정치공세"라고 반박했다.

선대위는 강 예비후보가 상중으로 선거운동을 중단한 상황에서도 사안의 중대성을 고려해 입장을 발표했다고 설명했다.

강진원 강진군수 예비후보가 9일 오전 강진읍 오감통에서 출마 기자회견을 하고 있다. [사진=조은정 기자]

선대위는 "사법기관 조사에서 단 하나라도 사실로 밝혀지면 모든 책임을 지고 즉시 사퇴하겠다"며 "제기된 의혹은 명백한 허위이자 정치적 조작"이라며 전면 부인했다.

승진 청탁 의혹과 관련해서는 "초기에는 측근 금품 요구 주장이다가 이후 후보 직접 연루로 확대됐다"며 "전형적인 정치적 왜곡"이라고 주장했다.

또 "금품 요구자가 있다면 실명을 공개하고 법적 책임을 지게 하라"며 "강 후보는 승진과 관련해 금품을 요구하거나 받은 사실이 없다"고 강조했다.

단란주점 성추행 의혹에 대해서는 "터무니없는 날조이자 악의적 모함"이라며 "해당 시점은 코로나19 집합금지 행정명령으로 단란주점 등 유흥업소 영업이 제한된 시기였음에도 출입기록과 업소 운영 여부 등 기본 사실 확인 없이 제기된 주장"이라고 반박했다.

아울러 의혹 제기 측을 향해 "더이상 의혹만 제기하지 말고 즉시 사법기관에 고발해 수사로 진실을 가려야 한다"고 촉구했다.

일부 언론에 대해서는 "사실 확인 없는 일방 주장 보도는 책무를 저버리는 행위"라며 허위사실 유포 시 언론중재위 제소는 물론 민·형사상 등 모든 법적 조치를 취할 것"이라고 강조했다.

그러면서 선대위는 "지금까지 강진군수 후보를 둘러싸고 제기된 각종 의혹과 사실관계를 종합해볼 때 공직 후보자로서 자격이 있는지 여부는 군민 여러분께서 냉철하게 판단하실 것"이라며 "6월 3일 군민의 선택으로 진실 여부가 가려지고 진상 또한 밝혀질 것"이라고 목소리를 높였다.

ej7648@newspim.com